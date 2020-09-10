Manisa BŞB'den çifte takviye

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MANİSA, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Bossan'dan Kaan Oray ve Pınar Karşıyaka'dan İnanç Mert Hotamış'ı kadrosuna kattı. Kısa forvet pozisyonunda oynayan 20 yaşındaki Kaan, daha önce Bornava Belediyespor'da da forma giydi. 19 yaşındaki forvet Mert ise geçen sezon Karşıyaka'nın Gençler Ligi takımında görev yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-09-10 12:17:15



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