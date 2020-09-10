Manisa FK’nın Afyonkarahisar kampı tamamlandı

Manisa Futbol Kulübü, 20202021 sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar kampı tamamlandı.
Ayfonkarahisar kampının ardından izne çıkan Manisa FK, 13 Eylül Pazar günü toplanacak. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 1. hafta mücadelesinde 20 Eylül Pazar günü saat 15.30’da deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak olan Manisa Futbol Kulübü, hazırlıklarına Halil Onultmak Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.
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