Manisa'da uyuşturucu operasyonu

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu madde satan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alaşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 2 kişiyi takibe aldı. Uyuşturucu madde sattıkları belirlenen V.S. (33) ve K.Ö. (30) ekipler tarafından gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada peçeteye sarılı 2.78 gram esrar ve beyaz kağıda sarılı tütünle karıştırılmış 2.47 gram esrar ile 4 adet 7.65 tabanca mermisi bulundu. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların ifade işlemleri sürüyor.

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