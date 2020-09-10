Manisa'da Ağustos ayında 2 bin 946 ağacın kesilmesi önlendi

Sıfır Atık Projesi ile Manisa’da 2020 yılı Ağustos ayında 2 bin 946 adet ağacın kesilmesi önlenirken, 4 bin 852 metreküp de su tasarrufu sağlandı

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesi ile çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Proje ile ilgili devam eden çalışmalar hakkında Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi (kağıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm kutuları yaptırılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır. Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2020 yılı Ağustos ayında 346 bin 604 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa’da toplam 2 bin 946 adet ağaç kurtarılmış aynı zamanda 872.407kwh enerji ve 4 bin 852 metreküp su tasarrufu sağlanmıştır" denildi.

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