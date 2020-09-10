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Manisa Kızılay’dan ‘Manisa Sensiz Olmaz’ kampanyası Türk Kızılayı Manisa Şubesi, Manisalıları ‘Manisa Sensiz Olmaz’ kampanyası için desteğe çağırdı

İHA

Türk Kızılayı Manisa Şubesi tarafından kan stoklarının arttırılmasına ve acil kan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan "Sensiz Olmaz" kampanyası tanıtıldı. Manisa il genelinde hayata geçirilecek kampanyayla ilgili Manisalılara destek çağrısında bulunuldu.

Manisa Kızılay’dan ‘Manisa Sensiz Olmaz’ kampanyası Türk Kızılayı Manisa Şubesi, Manisalıları ‘Manisa Sensiz Olmaz’ kampanyası için desteğe çağırdı

Türk Kızılayı Manisa Şubesi tarafından kan stoklarının arttırılmasına ve acil kan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan “Sensiz Olmaz” kampanyası tanıtıldı. Manisa il genelinde hayata geçirilecek kampanyayla ilgili Manisalılara destek çağrısında bulunuldu.
Türk Kızılayı Manisa Şubesi tarafından “Sensiz Olmaz” kampanyası hayata geçirildi. Manisa Valiliği tarafından desteklenen kampanyayla ilgili Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda lansman toplantısı düzenlendi. Kan stoklarının arttırılması ve acil kan ihtiyacının karşılanması amacıyla düzenlenen kampanyaya destek çağrısında bulunan İzmir Kızılay Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, “Biz artık gerçekten şu son covid19 salgını nedeniyle yürüttüğümüz projelerde büyük sıkıntılar yaşadık. 14 yıl önce Sağlık Bakanlığı adına ve denetiminde yürüttüğümüz Ulusal Güvenli Kan Temini programı çerçevesinde hasta ve hasta yakının kan aramadan güvenli kana ulaştığı ‘Kan Bankacılığı’ uygulamasını başlattık. Bu pandemi nedeniyle şu anda hiçbir kurum, kuruluş, okul, fabrika gibi noktalara gidemediğimiz için sadece Manisa’nın ilçelerinde meydanlarda ve iki tane sabit kan bağış merkezimiz ve kan alma biriminde faaliyetimizi yürütebiliyoruz. Şu andaki kan taleplerini karşılamakta çok zorlanıyoruz. Yaz aylarında da stoklarımız azaldı. Şu anda samimi olarak konuşursam 1 günlük kan stokuyla bu kan taleplerini karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

“Son dönemde yoğun bir şekilde immün afarez plazma kullanılmaktadır”
Lösemili çocukların sürekli ihtiyacı olan ve stok yapılamayan trombosit ihtiyacını da karşılamakta güçlük çekildiğini belirten Gök, “Sadece kan talepleri değil, lösemili çocukların daha çok kullandığı, sürekli ihtiyaç olan ve saklama süresinin ne yazık ki sadece 5 gün olan trombosit stokunu yapamadığımız için onu da karşılamakta güçlük çekiyoruz. Kök hücre projemiz de var. Kemik iliği bekleyen ve hayata tutunmak isteyen çocukların ve covid19 salgını nedeniyle şu anda hastanede tedavi gören hastalarımızın yaşam umudu olan immün afarez plazma. İl Sağlık Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız ile beraber korona virüs hastalığını geçirmiş vatandaşlarımızın listeleri Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay tarafından vatandaşlarımız aranarak kendilerinin uygun olduğu bir saatte randevu oluşturarak kan alma birimimize çağırılıyor. Yaklaşık 1 saatlik bir sürede plazma alıyoruz. Bunlar incelendikten sonra 7 ile 10 gün içerisinde rapor oluşturuluyor. Bunda da bir stok yapamıyoruz. Son dönemde yoğun bir şekilde immün afarez plazma kullanılmaktadır” diye konuştu.
Manisa’da farkındalığın oluşturulması amacıyla “Manisa Sensiz Olmaz” kampanyası başlatıldığını belirten Gök, “Bu salgın nedeniyle kan, kök hücre, aferez trombosit ama hepsinden önemlisi immün aferez plazma konusunda vatandaşlarımıza bir farkındalığı hatırlatmak ve bu anlamda da Valimiz Yaşar Karadeniz önderliğinde ilçelerde tüm kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, toplum liderleriyle bir kampanya, bir şenlik bir festival havasında büyün bir destekle bu çalışmayı yapmak istiyoruz. ‘Manisa Sensiz Olmaz’ projesini de başlatarak Manisa’da hiçbir hasta ve hasta yakınını mağdur etmeyeceğimizi en sıkıntılı anlarda tüm talepleri tam zamanında karşılayabilmemiz için vatandaşlarımızın dikkatini çekebilmek ve desteklerini alabilmek için Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Türk Kızılayı Manisa Şubesinde oldukça hijyenik bir ortamda kan alma işleminin yapıldığını belirten Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki hijyen açısından içinde bulunduğumuz ortam da dahil olmak üzere hiç kimsenin hiçbir çekince göstermeden rahatlıkla gidip kan verebileceği durumda Kızılay Kan Merkezimiz. Bu konuda Kızılay’ın ‘Manisa Sensiz Olmaz’ mottosuyla başlattığı kampanyaya tüm Manisalıların destek vereceğini ben ümit ediyorum. İnşallah o stokları da bir miktar arttırarak, ihtiyaç olduğunda da hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın endişe duymadan bu ihtiyaca ulaşmış oluruz” dedi.

“Korona virüs hastalığını geçirip de tedavi olanların kanlarını almak istiyoruz”
Manisa’da kan bağışına ilginin yoğun olduğunu ancak korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarında ciddi azalmalar yaşandığını belirten Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, “Manisa, Türkiye çapında örnek bir il. Bütün yetkililerden destek alıyoruz. Bu fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Manisa oldukça iyi durumdaydı ama salgın elimizi kolumuzu kırdı. Manisalılarla beraberiz. Manisa Valimiz Yaşar Karadeniz’in desteğiyle köylere kadar ulaşacağız. Manisalıların ihtiyacını karşılayacağız. Korona virüs hastalığını geçirip de tedavi olanların kanlarını almak istiyoruz. Şu anda 2 bin 700 kişi bize immün plazma bağışlamak için sıraya girdi” diye konuştu.
Programın sonunda İzmir Kızılay Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök ve Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal tarafından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'e desteklerinden dolayı 'Teşekkür Belgesi' verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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