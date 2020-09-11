Manisa'da Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

Manisa'da dün gerçekleştirilen Covid19 denetimlerinde 12 bin 28 kişi ve işletme denetlenirken kurallara uymayan 177 kişi ve işletmeye toplam 163 bin 689 TL cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Covid19 tedbirlerine ilişkin 81 ilde dün eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında Manisa'da vatandaşlar maske, sosyal mesafe, hijyen ve Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine uyulması konusunda uyarıldı.

Yapılan eş zamanlı denetimlerde Manisa genelinde, 204 ekip ve toplam 614 personel sahada görev aldı. 12 bin 28 kişi ve işletme denetlenerek, 177 kişi ve işletme hakkında tedbir ve yasaklara uymamaktan toplam 163 bin 689 TL idare para cezası uygulandı.

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