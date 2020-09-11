Salihli’de gece korona virüs denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli’de gece korona virüs denetimi

İHA

Salihli’de gece korona virüs denetimi

Manisa'nın Salihli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimleri gerçekleştirildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında düzenlenen denetimler devam ediyor. 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında Salihli’de protokol üyeleri Atatürk ve Kurudere Caddelerinde iş yerleri ve vatandaşlara yönelik gece denetimi yaptı. Denetimlerde, esnaflar ve vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.
Salihli’de yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında, işletmeler Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam öncülüğünde Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ve Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım’ın katılımıyla denetlendi. Atatürk ve Kurudere Caddelerinde işletmeleri denetleyen heyet, esnafları ve vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer, kurallara uyan esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.
Emniyet, Jandarma ve Zabıta birimlerinin ortak çalışmasıyla birlikte ilçe genelinde uygulamalara aralıksız devam ettiklerini belirten Kaymakam Sağlam, “Denetimlerdeki amacımız halkı bilinçlendirmek ve uyarılarda bulunmak. Son günlerde Kovid19 vakalarının artışından dolayı daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Ülke genelinde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Kola takılan bir maske işe yaramaz. Maskenin ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılması gerekiyor. Maskemizi takıp sosyal mesafemizi korursak ve hijyene dikkat edersek tüm sektörlerdeki faaliyetler düzgün bir şekilde devam edecektir” dedi.
Kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla birlikte salgınla mücadele kapsamında uyulması zorunlu olan kurallar ve alınması gereken önlemlerle ilgili Kovid19 denetimlerinin düzenli bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Karadeniz Vestel’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Vestel’de incelemelerde bulundu
Başkan Çerçi TOKİ hak sahiplerinin mutluluklarına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Çerçi TOKİ hak sahiplerinin mutluluklarına ...
Gamalı Köftecisi Turgutlu Belediyespor’a yeniden sponsor oldu
YEREL HABERLER Gamalı Köftecisi Turgutlu Belediyespor’a yeniden ...
Manisa'da Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Manisa'da Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza ...
Tanesi bin 250 dolardan alınıyordu şimdi ihraç ediliyor Tamamen yerli ve milli sermaye ile bugün Manisa’dan dünyanın dört bir yanına akıllı omurga vidaları ihraç ediliyor Türkiye’de üretilen ve ameliyatlarda kullanılan akıllı omurga vidalarına olan talep her geçen gün artıyor Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz: “Eskiden yaptığımız ameliyatlarda bu vidaların tanesini yurt dışından bin 250 dolara ithal ediyorduk” “Şu anda öyle bir hale geldik ki çok daha yüksek teknoloji ve patenti kendimize ait ürünleri Türkiye’de üretiyoruz ve yurt dışına ihraç ediyoruz. Artık yurt dışına bunlar için patent ücreti, telif ücreti ödemiyoruz. Tam tersine artık onlar bize ödüyorlar” Akıllı omurga vidalarını üreten firmanın Genel Koordinatörü Makine Yüksek Mühendisi Burak Tülü: “Daha önce dünyadaki birçok ülkede benzer gerçekleştirilen bir ürünü ihraç etmeye çalışırken sadece global pazarda da bu ürünü bizim oluşturabilmemiz ve kliniklerden güzel sonuçlar gelmesi bu ürünün ihracatını daha kolay yapmamızı sağlıyor”
YEREL HABERLER Tanesi bin 250 dolardan alınıyordu şimdi ihraç ...
Manisa'da tüfekli üzüm nöbeti
YEREL HABERLER Manisa'da tüfekli üzüm nöbeti
Kula’da kurallara uymayan 75 kişiye cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Kula’da kurallara uymayan 75 kişiye cezai işlem ...
Başkan Ergün MHP’li Akçay’a pandemi çalışmaları hakkında bilgi verdi
YEREL HABERLER Başkan Ergün MHP’li Akçay’a pandemi çalışmaları ...
Manisa Sağlık Sen'den 'ek ödeme' açıklaması
YEREL HABERLER Manisa Sağlık Sen'den 'ek ödeme' açıklaması
Manisa’da eğitim yatırımları değerlendirildi
YEREL HABERLER Manisa’da eğitim yatırımları değerlendirildi
Manisa’da zeytin sineği ile mücadelede yeni yöntem
YEREL HABERLER Manisa’da zeytin sineği ile mücadelede yeni yöntem
Vali Karadeniz’in kentteki korona virüs denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Vali Karadeniz’in kentteki korona virüs denetimleri ...
Manisa Kızılay’dan ‘Manisa Sensiz Olmaz’ kampanyası Türk Kızılayı Manisa Şubesi, Manisalıları ‘Manisa Sensiz Olmaz’ kampanyası için desteğe çağırdı
YEREL HABERLER Manisa Kızılay’dan ‘Manisa Sensiz Olmaz’ ...
Manisa'da Ağustos ayında 2 bin 946 ağacın kesilmesi önlendi
YEREL HABERLER Manisa'da Ağustos ayında 2 bin 946 ağacın kesilmesi ...
Alaşehir'i üzen ölüm 58 yıllık avukat Mustafa Yıldırım hayata gözlerini yumdu
YEREL HABERLER Alaşehir'i üzen ölüm 58 yıllık avukat Mustafa ...
Soma'nın kültür ve tarihini yansıtan 'Soma Evi' açıldı
YEREL HABERLER Soma'nın kültür ve tarihini yansıtan 'Soma Evi' ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Akhisar’ın yeni İcra Müdürü görevine başladı
YEREL HABERLER Akhisar’ın yeni İcra Müdürü görevine başladı
Manisa BŞB'den çifte takviye
YEREL HABERLER Manisa BŞB'den çifte takviye
Manisa FK’nın Afyonkarahisar kampı tamamlandı
YEREL HABERLER Manisa FK’nın Afyonkarahisar kampı tamamlandı
Manisa'da 4 bin 867 kök Hint keneviri ile 85 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 4 bin 867 kök Hint keneviri ile 85 kilo ...
Akhisarspor'un çağrısına 3 kişi katıldı
YEREL HABERLER Akhisarspor'un çağrısına 3 kişi katıldı
Manisa’da Covid-19 çağrı ve kriz merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Manisa’da Covid-19 çağrı ve kriz merkezi hizmete ...
Manisa'da 23 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 23 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X