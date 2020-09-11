Manisa FK'da kamp bitti

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezonda hedefini geçen yıl kaçırdığı şampiyonluğa ulaşmak olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar kampını tamamladı.

Kampın ardından izne çıkan siyah-beyazlı ekip, pazar günü toplanarak antrenmanlara yeniden başlayacak. Manisa FK, ligde ilk maçını 20 Eylül'de deplasmanda Çorum FK'yla oynayacak.

Bu arada Siyah-beyazlı yönetim, transferde Adana Demirspor'dan ayrılan Erkan Zengin'le ilgilenildiği iddialarını yalanladı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-09-11 13:43:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.