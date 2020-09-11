Manisa BBSK basket takımının korona virüs testleri negatif çıktı

Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımında, oyunculara, teknik ekibe ve tesis çalışanlarına korona virüs (Covid19) testi yapıldı. Yapılan testler sonucunda herhangi bir korona virüs belirtisine rastlanmadı.
Türkiye Basketbol Ligi 20202021 sezonu hazırlıklarını tempolu bir şekilde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımında, oyuncular, teknik ekip ve tesis çalışanlarına korona virüs testi yapıldı. Konu ile ilgili yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, basketbol takımımızın oyuncularına, teknik ekibine ve tesis çalışanlarına yapılan korona virüs testi negatif olarak sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.