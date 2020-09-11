İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde işçi servisi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kula’ya bağlı kırsal Çarıkballı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir Çarıkballı yolunda seyir halinde olan O.Ç. (31) idaresindeki 20 U 8663 plakalı otomobil ile Alaşehir istikametine seyir halinde olan Mehmet A. (48) idaresindeki 45 J 7650 plakalı işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralanırken, her iki araçta da büyük maddi hasar meydana geldi. İşçi servisinde bulunan 23 işçi kazayı yara almadan atlatırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan otomobil sürücüsü O.Ç., Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi

Öte yandan kazaya karışan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi. İlk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsünün, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında alkol testi yapılması için kanı alınarak laboratuvara gönderildi.

Kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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