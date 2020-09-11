Alaşehir polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde takibe alınan bir uyuşturucu satıcısının evine düzenlenen baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alaşehir Emniyet Müdürü Asayiş Büro ekipleri bir ihbarı değerlendirerek, uyuşturucu taciri M.B.'yi takibe aldı. Polisler dün gece M.B.'nin Beşeylül Mahallesi’nde bulunan ikametgahına baskın yaptı. Baskında yapılan aramalarda 88 adet ekstazi hap, 0.7 gram kokain, 2.7 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. M.B. emniyette yapılan sorgulamasından sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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