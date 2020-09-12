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Kırkağaç kavunu askıya alındı

DHA

Kırkağaç kavunu askıya alındı


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenerek coğrafi işaret alan Kırkağaç kavunu, kış aylarında da tüketilmek üzere askılara alınmaya başladı. 30 bin ton kavun hasadı elde etmeyi hedeflediklerini belirten Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, ihracatın artmasına yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.
Kırkağaç'ta eylül ayı itibariyle hasadına başlanan ve bu yıl 12 bin dekar alanda yaklaşık 30 bin ton rekolte beklenen Kırkağaç kavununda, üretici ürünü askıya alma mesaisine başladı. Tarlalardan özveriyle toplanan kavunlar, traktörlerle belediye ya da özel kişilere ait depolara getiriliyor. Kavunlar, önce dört bir yanlarından iplerle bağlanıyor, daha sonra büyük uğraşlarla tahta direklere asılarak, aralık ayına kadar askıda alıcısını bekliyor. Çürümeye dayanıklı olması, aroması ve sert kabuğuyla diğer kavun türlerinden ayrılan ve bu özellikleriyle 2008 yılında coğrafi işaret tescili alan Kırkağaç kavununun yüzde 10'u ihracata gidiyor.
Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bu yıl 12 bin dekar alanda ekimi yapılan kavundan 30 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi. Kış aylarında da tüketilebilmesi için askıya asılma işleminin başladığını kaydeden Özarı, "Kavunlarımızı hasat etmeye başladık. İlçemizde yaklaşık olarak 12 bin dekar kavun ekim alanımız var. Buradan 30 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Çiftçilerimiz verim ve rekolteden memnunlar. Kavunlarımız bu sene çok iyi şartlarda yetişti. Herhangi bir hastalığa maruz kalmadı. Bugüne kadar olduğu gibi bu yıl da Kırkağaç kavunumuzun tadıyla, aroması, kendine has lezzeti ve deseni ile sofralarda yerini almaya başladı. Bizim hasat ettiğimiz kavunlarımızın bir bölümü hasat sırasında tarlada satılıyor. Yüzde 80'e yakın bir bölümü kış aylarına doğru tüketilebilmek üzere depolara astık. Bizim kavunumuz dayanıklılığı ile ön plana çıkan ve sonbahar ve kış aylarına doğru da tüketilebilen bir kavun. Ömrü uzun bir kavun. Bunları depolarımıza astık. Aralık ayına kadar bu kavunlarımız depolarımızda mevcut olacak" diye konuştu.
İHRACATI ARTIRMA HEDEFİ
Kırkağaç kavununun sadece yüzde 10'unun ihracata gittiğini ve bu durumdan memnun olmadıklarını dile getiren Özarı, ihracatının artmasına yönelik çalışma başlattıklarını ifade ederek şöyle konuştu:
"Bizim asmış olduğumuz kavunlarımızın bir bölümü de ihracata gidiyor, fakat bu istediğimiz seviyede değil. Kırkağaç kavununun ihracat yönü açılsın istiyoruz. Maalesef kavunlarımızın sadece yüzde 10'unu ihracata gönderebiliyoruz. Bununla ilgili ziraat odamız ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz bir çalışma başlattı. Kavunlarımızın ihracatı çoğalsın istiyoruz. Çünkü ihracat çoğaldığı zaman üreticimizin kazancı da artıyor"
Üretici Bülent Somalıoğlu ise iklim koşullarının kavun için bu yıl uygun olduğunu, bunun da verim ve kalitesine yansıdığını belirterek, "Kavun için bu sene iklim koşulları uygundu. Eylül ayının başı itibariyle hasada başladık. Kavunlarımız bu sene kaliteli ve depolarımız dolmaya başladı. Kış kavunlarımızı depoya koyduk. Bu seneki kavunlarımız kaliteli olduğu için yılbaşına kadar dayanır. Şu anda kilosu 2 ila 2,5 arasında değişiyor. Toptan fiyatı ise 1 lira 60 kuruş. Zaman geçtikçe de fiyatı yükseliyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kırkağaç Ersan ERDOĞAN
2020-09-12 08:17:32

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