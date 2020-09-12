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MHP'li Akçay: "Fransa’nın Doğu Akdeniz’de ne işi var?" Alaşehir MHP'de yeni başkan Necdet Türk oldu

İHA

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Doğu Akdeniz politikası sebebiyle tepki göstererek, "Kim hangi hesabı yaparsa yapsın, yıllar önce istiklal ve istikbal ruhuyla dünyanın en süper güçlerine karşı vatanımızı nasıl savunmuşsak, bugün de vatanımızı savunacağız, koruyacağız" dedi.

MHP'li Akçay: "Fransa’nın Doğu Akdeniz’de ne işi var?" Alaşehir MHP'de yeni başkan Necdet Türk oldu

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Doğu Akdeniz politikası sebebiyle tepki göstererek, "Kim hangi hesabı yaparsa yapsın, yıllar önce istiklal ve istikbal ruhuyla dünyanın en süper güçlerine karşı vatanımızı nasıl savunmuşsak, bugün de vatanımızı savunacağız, koruyacağız" dedi.
MHP Alaşehir İlçe Kongresi yapıldı. Mevcut başkan Ali Uçak'ın aday olmadığı ve tek liste ile gidilen kongrede Necdet Türk, MHP Alaşehir İlçe Başkanlığına seçildi. Kongrede bir konuşma yapan MHP eski İlçe Başkanı Ali Uçak, "Biz bu dava için elimizi değil, göğsümüzü taşın altına koyacağız. Görevi bırakmıyoruz, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
İlk hedeflerinin kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmek olduğunu vurgulayan yeni İlçe Başkanı Necdet Türk ise, "Zorlu bir göreve talip olduk. Teşkilatımızı güçlendirmek için en yakın çevremizden, en uzak çevremize, mahallemize kadar üyelerimizle beraber olup, onların sorunlarını çözeceğiz, birlikteliğimizi sağlayacağız. Bir olursak var oluruz, dağılırsak yok oluruz" diye konuştu.

"Bugün Fransa’nın Doğu Akdeniz’de ne işi vardır?"
Kongreye katılan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay da konuşmasının ilk bölümünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Doğu Akdeniz politikası sebebiyle tepki gösteren Akçay, "Fransa’nın Doğu Akdeniz’de ne işi var? 101 yıl önce İstiklal’de birlik İstikbal'de dirlik için bir kavga yapılmıştı. Bunun için Alaşehir Kongresi 101 yıl önce toplanmıştı. 101 yıl önce toplanan kongrenin ruhu, amacı ne ise bugünkü kongremizin de maksadı ve ruhu aynıdır. Bugün Fransa’nın Doğu Akdeniz’de ne işi vardır? Karadeniz, Marmara, adalar denizi ve Akdeniz’de bizim toplam 460 bin kilometrekarelik bir yetki alanımız vardır. Biz buna 'Mavi Vatan' diyoruz. Kim hangi hesabı yaparsa yapsın, Alaşehir Kongresi ile istiklal ve istikbal ruhuyla dünyanın en süper güçlerine karşı vatanımızı nasıl savunmuşsak, bu günde vatanımızı savunacağız, koruyacağız. Artık Türkiye 101 yıl öncesi gibi ordusu dağıtılmış, silahları elinden alınmış, işgal edilmiş, ekonomisi harap ve bitap düşmüş bir ülke değil, elhamdülillah 101 yıla göre 101 kat daha güçlüyüz. Fransa’ya da bu Alaşehir kongresinden bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. 1915 yılında Türkiye’yi yıkmak isteyen güçler, Çanakkale boğazına gelmişlerdi ve Türk milleti destan yazarak, ülkemizin işgaline engel olmuşlardır. Türk milleti 'Çanakkale geçilmez' dedi, çünkü hedef o zamanın başkentiydi. Buradan Macron'a hatırlatmak lazım, biz Yunan’ı 9 Eylül 1922’de yurdumuzdan kovduk, def ettik. Fransızları Yunanlardan bir yıl önce 20 Ekim 1921’de def ettik. Milliyetçi Hareket Partisi bütün meselelere bu tarih şuuru içerisinde bakar. Bugün ve yarın perspektifinde hem istiklalimizi hem de istikbalimizi düşünür" dedi.
Manisa’nın en büyük gelir kaynağı olan üzüm ile ilgili çalışmaları yakından takip ettiklerini de aktaran Akçay, "Gerekli çalışmaları meclis gündemine taşıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli tarafından açıklanan fiyatın, Ağustos ayı sonu değil de Temmuz ayının son haftasında yapılmasında bir fayda görüyoruz. Çünkü üreticimiz sofralık üzüm mü, yoksa kurutmalık üzüm mü yetiştireceğine bu tarihler arasında karar verebilir" diye konuştu.
Düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP MYK Üyesi Gülay Özcan, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Yaşar Demirel, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Gülgün Hasçelik, delege ve partililer katıldı.
Necdet Türk başkanlığındaki yeni Alaşehir MHP ilçe yönetiminde ise şu isimler yer aldı: "Ahmet Koçak, Alperen Altıoğlu, Birhan Koç, Cihan Himmetli, Ekrem Yıldırım, Faik Karataş, Fuat Karpat, Hamza Özdişçi, Hüseyin Kurt, İzzet Erbayraktar, Kenan Karagöz, Mehmet Apan, Mehmet Yılmaz, Mehtap Tangit, Mustafa Koç, Sinan Demir, Tahsin Atılgan ve Ümit Kos.”

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