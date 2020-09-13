İş insanı pandemi sürecinde sağlıkçılar için çizdi



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da, çocuk yaşta resme gönül veren bedensel engelli iş insanı Ramazan Göktaş (68), evde geçirdiği pandemi süresinde, koronavirüse karşı ön safta mücadele veren sağlık çalışanları için resim yaptı. Türkiye'nin tarihi yerlerini resmederek, 40 eser çizen Göktaş, bu resimleri sağlık çalışanlarına hediye edeceğini belirtti.

Yunusemre ilçesindeki asansör firması sahibi evli ve 2 çocuk babası Ramazan Göktaş, 25 yıl önce kaza geçirdi. Diz kapakları üzerine asansör rayı düşen Göktaş, dizlerinden sakatlandı. Üst üste geçirdiği ameliyatlar sonrası iki bacağına da platin takılan Göktaş, hemen sonrasında geçirdiği kas ve kemik erimeleri sonucu, yatağa bağımlı hale geldi. Geçen 3 yılın ardından tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren Göktaş, yaşama azmini kaybetmedi. İlkokul yaşlarında başladığı resim tutkusunu tükenmez kalem çalışmasıyla sürdüren Göktaş, resim konusunda ise bir eğitim almamasına rağmen yaptığı 800'ün üzerinde eserlerle dikkati çekti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÇİZDİ

10 yıldır aralıksız resim yapan Göktaş, portre, çiçek figürleri ve Türkiye'nin çeşitli tarihi yerlerini resmetti. Koronavirüse karşı ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarını unutmayan Göktaş, onlar için de 40 resim çizdi. Göktaş, tarihi yerlerin yer aldığı bu çalışmalarını sağlık çalışanlarına hediye edeceğini ifade etti. Sağlık durumundan dolayı resim yapmaya ağırlık verdiğini dile getiren Göktaş, "Pandemi süresince de dışarı çıkmadığım için 40 resim yaptım. Bu resimleri de sağlık çalışanlarına hediye edeceğim. Gelirlerini de sağlık çalışanlarına bağışlayacağım" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-09-13 11:25:55



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