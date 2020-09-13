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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin yol filosu güçlendirildi

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesinin yol filosu güçlendirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarında kullanılan araç filosunu 4 adet çekici tır, 1 adet toprak silindiri, 1 adet vabıl silindir ve 1 adet finişher ile güçlendirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yol medeniyettir düşüncesinden aldığı güçle hayata geçirdiği yol yapım çalışmaları; her geçen gün büyüdükçe güçlenen araç filosu ile Manisalıların yaşamına değer katmak için çalışmalarını sürdürecek.
45 takvim gününde 460 kilometre asfalt atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisalıların daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla araç filosuna yeni takviyeler gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol yapım işlerinde kullanılmak üzere 4 adet çekici tır, 1 adet toprak silindiri, 1 adet vabıl silindir ve 1 adet finişher satın aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay ve şube müdürleri ile birlikte araç filosunda dahil edilen yeni araçları Kırtık Şantiyesi'nde inceledi.

500 kilometre asfalt atılmış olacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Kırtık Şantiyesi'nde yol yapım çalışmalarının son durumu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kuruçay, "Bilindiği üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak sathi kaplama sezonunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün ifade ettiği üzere 45 takvim günü içerisinde 460 kilometrelik sathi kaplama yapma başarısını elde ettik. Bu hafta sonu itibariyle de 500 kilometreyi tamamlama hedefi içerisindeyiz. Bu gayretle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Araçlar hem satih kaplamada hem de beton yolda kullanılacak
Yeni alınan araçların kullanımı hususunda da açıklamalarda bulunan Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün en çok önem verdiği yol yapım çalışmaları hususunda araç filomuzu güçlendirme gayretindeyiz. Yine bu kapsamda daha önceden beton yol yapımı konusunda talimatını vermişti. Bu kapsamda finişher, vabıl silindir ve 1 adet toprak silindiri almıştık. Aynı ekipte kullanmak üzere bunun devamı olarak filomuzu güçlendirmek adına 4 adet çekici tır takviye ettik. Tırlarımız, 23 metreküp havuz kasalı alana sahip. Normalde çekici tırlar damper dorseli yapılır. Ancak biz yol yapım çalışmalarında yapmış olduğumuz yollarda güzergah olarak yaptığımız yolları bozmamak adına kırk ayak denilen sistemle araçlarımızın üst yapısını tamamladık ve öyle teslim aldık. Hedefimiz olan 800 kilometrelik sathi kaplama çalışmalarını tamamlamak adına araç nakillerinde kullanacağız. Sonrasında beton yol ihalesinde kullanmayı planlıyoruz. Çalışmalarımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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