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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gördes’e Şehir Müzesi için çalışmalar başlıyor

İHA

Gördes’e Şehir Müzesi için çalışmalar başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında oybirliğiyle kabul edilen Hayri Büke Şehir Müzesi için ilçede bulunan tarihi yapının Manisa Büyükşehir Belediye tarafından satın alınması için yetki verildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, tarih olarak ilçedeki en eski yapıyı aslına uygun düzenleyerek, Gördes’e şehir müzesini kazandıracaklarını söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı’nda Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol’un ilçelerine şehir müzesi yapılması ile ilgili teklifi, oy birliğiyle kabul edildi. Maddenin kabul edilmesinin ardından Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gördes Hayri Büke Şehir Müzesi adıyla Gördes’e kazandırılacak kent müzesi nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve meclis üyelerine teşekkür etti. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, yapının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınabilmesi için yetkiyi verdi.

“Gördes’imize hayırlı olsun”
Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, ilçeye şehir müzesi yapılması için alınan karar nedeniyle memnuniyetini paylaştı. Başkan Akyol, “Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı’nda Gördes’imize şehir müzesi yapılması ile ilgili teklifimiz, oy birliğiyle kabul edildi. Adnan Menderes Mahallemizde bulunan yeni Gördes'in en eski yapılarından olan eski belediye başkanımız, milletvekilimiz merhum Hayri Büke'nin evinin Gördes Hayri Büke Şehir Müzesi ismi adı altında müzeye dönüştürülecek olmasından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e, meclis üyelerimize, kıymetli ailesine, emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Gördes’imize hayırlı olsun” dedi.

“Gördes’imize kazandıracağız”
Kentlerin geçmişiyle bugünlerinin sentezlenmesi açısından şehir müzelerinin önemli olduğuna vurgu yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, Gördes Hayri Büke Şehir Müzesi için Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol tarafından kendilerine teklifin ulaştırılmasıyla birlikte hemen konunun meclise getirilmesi için çalışma yapıldığını söyledi. İlçede bulunan tarih olarak en eski yapı özelliğini taşıyan Hayri Büke evinin aslına uygun şekilde düzenleyeceklerini ve Gördes’e şehir müzesi olarak kazandıracaklarını belirten Başkan Ergün, kısa sürede çalışmalara başlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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