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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli MHP’de Mehmet Akın güven tazeledi

İHA

Salihli MHP’de Mehmet Akın güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Teşkilatı "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" şiarıyla Olağan Genel Kurulunu Modern Çarşamba Pazarı’nda gerçekleştirdi. Salihli MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, tek liste girdiği kongrede yeniden başkan seçilip, güven tazeledi.
Divan Başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya’nın yaptığı kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajı okundu. Kongrenin açılış konuşmasını yapan MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Salihli kongresi ile birlikte Manisa’nın ilçelerinde kongreleri tamamladıklarını söyledi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Baysal, “16 ilçe kongremizi birlik ve beraberlik içerisinde tamamladık. Fakat dün MHP bitti diyenler bugün yanımızda değildi. Kimse şunu unutmasın MHP her zaman dimdik ayaktadır.” dedi.
Kongreye katılarak kendilerini onurlandıran herkese teşekkür eden MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, “Mensubu olmaktan gurur ve onur duyduğum, siyaset anlayışımız önce devletim ve milletim, sonra partim ve son ben diyen, böyle bir partide cumhur ittifakı ile hep beraber seçimleri kazandık. Zirveye çıkmak kolaydır, fakat zirvede kalabilmek daha zordur. Zor olanı başardık, zirvede kalmayı başardık, cumhur ittifakıyla 2023 seçimlerinde bu başarıyı taçlandıracağımızı inanıyorum. Allah’ın izniyle yeni yönetim ile yılmayacağız, yıkılmayacağız, yorulmayacağız, başaracağız.” dedi.
Salihli’yi 2014 yılında değiştirmek için yola çıktıklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Geride bıraktığımız 6 yılda Modern Pazaryeri ve otopark, köprülü kavşak, Atatürk Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Uluslar arası Trap ve Skeet Atış Poligonu, durgeç köprüleri, yağmur suyu, masal ormanı parkı, prestij caddelerini hayata geçirip, Salihli’yi fakülte ve doğalgaz ile buluşturduk. Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde de yaptığımız çalışmalarla 10 bin insanımıza ekmek kapısı araladık. Üretken belediyeciliği bize verilen görevleri, genel başkanımızın talimatlarını gece gündüz ekibimle çalışarak yerine getiriyoruz” dedi. Gençlerin partiye üye yapılması gerektiğini anlatan Başkan Kayda “Gençlerimizi teşkilatlarımızda artık görev verme vakti gelmiştir. Biz istiklal için birlik, istikbal için dirlik doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
Kongreye katılan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, “12 Eylül 1980 acı hatıraları hala hafızalarımızda, dün 40. yıldönümüydü. Ülkemizde gerçekleşen her darbe, her vesayet odağının müdahalesi ve harici bir takım odakların ülkemizin istikametine müdahalesi maalesef çok büyük kayıplara yol açmıştır. Öncelikle partimizin 51. yıldönümünü idrak ettiğimiz şu günlerde ülkü şehitlerimizi ve ölümle sınanan dava büyüklerimizi, dar ağacına gönderilen ülkücü ağabeylerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. MHP’nin diğer siyasi partilerden ayıran önemli ve ayırt edici özellikleri vardır. O bakımdan birinci ayırt edici özelliğimiz Milliyetçi Hareket Partisi bütün meselelere dünya ve Türk tarihi çerçevesinde, dün, bugün ve yarın gözüyle bakar. Biz buna milli tarih şuuru diyoruz. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ve getirdiği anayasanın Türkiye’ye ne kadar sıkıntılar oluşturduğunu biliyoruz. Darbe girişimleri hafızalarımızda hala tazedir. En son 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık” dedi.
Mehmet Akın Başkanlığındaki MHP Salihli İlçe Yönetimi Ali Durmaz, Fatoş Topaç Ekici, Fatih Köse, Gürol Ersoy, Halil Göde, Halil Tüfek, Halil Ünkaya, İlknur Akgül Manav, Kamuran Alptekin, Mustafa Ünveren, Niyazi Başak, Nuh Koçak, Nurullah Özgen, Osman Çimen, Şükran Eruluç, Veli Babacan, Yaman Helvacı ve Yavuz Muharrem Aksu’dan oluştu.
Kongreye MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İl Kadın Kolları Başkanı Neşe Töz, Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti ilçe yönetimi ve partililer katıldı.

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