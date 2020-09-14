Kula-Salihli Jeoparkı’nın proje toplantısı yapıldı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil başkanlığında, KulaSalihli UNESCO Global Jeoparkı’nın proje toplantısı yapıldı. Toplantıda, doğal, jeolojik, kültürel ve arkeolojik zenginlikleriyle Türkiye’nin jeoturizm açısından en önemli alanını konumlarından jeopark ile ilgili yeni projeler görüşüldü, fikir alış verişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda, KulaSalihli UNESCO Global Jeoparkı’nın proje toplantısı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Karaoğlu, KulaSalihli Jeoparkı Akademik Danışmanları Prof. Dr. Tuncer Demir, Yardımcı Doçent Dr. Ahmet Serdar Aytaç, Salihli Belediyesi Akademik Danışmanı Arkeolog Altan Türe ve Prof. Dr. Harun Ürer katıldı. Toplantıda Salihli bölgesinde yapılacak olan yeni projeler görüşüldü, görüş alış verişinde bulunuldu.

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