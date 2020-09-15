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Gramını 700 liradan arı zehri ihraç ediyor

DHA

Gramını 700 liradan arı zehri ihraç ediyor


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, hobi olarak başladığı arıcılığı geliştiren Murat Almışlar, gramı çeyrek altınla yarışan arı zehri üretti. Gramı yurt dışına 700 TL, kilogramı ise 700 bin TL'ye satılan arı zehri özellikle Avrupa ülkeleri tarafından büyük ilgi görüyor.
Turgutlu ilçesinde elektrik dükkanı işleten Murat Almışlar, 8 yıl önce kendi bahçesinde hobi olarak başladığı arıcılığı geliştirdi. Almışlar, arıcılıktan daha fazla gelir elde etmenin yollarını ararken, 3 yıl önce de arı zehri üretimini öğrendi. Murat Almışlar, arılara zarar verilmeden zehrini kovanlardan toplamak için elektrik mesleğinin marifetlerini de kullanarak özel bir aparat geliştirdi. Kendi 150 kovan arısıyla yetinmeyen Almışlar, işlerini büyüterek Denizli, Muğla, Balıkesir, Bingöl, Elazığ gibi illere de giderek diğer arıcılardan arı zehri toplamaya başladı. Almışlar, kovanlara yerleştirilen özel aparat sayesinde elektrik verilen arıların cama zehri bırakmasıyla elde ettiği arı zehrinin gramını yurt içine 400 TL'ye, yurt dışına ise 700 TL'ye satıyor. Cilt bakımı başta olmak üzere birçok hastalığının tedavisinde kullanılmaya başlanan arı zehri, özellikle Avrupa ülkeleri tarafından büyük ilgi görüyor.
'KOZMETİKTE DE SAĞLIKTA DA KULLANILIYOR'
Arı zehrinin faydalarının saymakla bitmediğini ve birçok hastalığa iyi geldiğine yönelik araştırmaların sürdüğünü belirten Almışlar, şunları söyledi: 
"8 yıldır arıcılık yapıyorum. 3 yıldır da arı zehri üretimiyle ilgileniyorum. Bala dayalı arıcılık son zamanlarda iyice zorlaştığı için daha fazla kazanç elde etmek için farklı bir ürüne yöneldik. Diğer ürünlere baktığımızda arı zehri biraz daha ön plana çıkıyordu. Ülkemizde üretiminin olmayışı ve pazarının olmayışı gibi zorlukları var. Gelişmelerle birlikte arı zehri de şu anda güzelleşmeye başladı. Gram fiyatı yurt içinde 400 TL'ye satılmakta, yurt dışına ise 700 TL'ye satışı yapılmaktadır. Arı zehri ağırlıklı olarak ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılmakta. Kozmetikte yüz maskesi ve serum gibi ürünlerde kullanılmaktadır. Yoğun olarak İngiltere, Almanya, Yeni Zelanda, Amerika ve Kanada'da yoğun olarak kullanılmaktadır. İlaç olarak da son zamanlarda ortaya çıkan araştırmalara göre de meme kanseri, romatizma ve pankreas kanserine çare olduğuna yönelik arı zehri üzerinde birçok araştırmalar yapılmaktadır. 3 yıl öncesine kadar biz hobi arıcılık yapıyorduk. 80 ila 100 kovan arası arımız vardı. Hala 150 kovanla çalışmaktayım. Kendi arımızla üretimin az olacağını bildiğimizden arı zehri aparat sayımızı yükselterek 500, 600 ve 800 kovanı olan arıcıların yanına giderek, onların kovanlarından arı zehri toplayarak bu şekilde üretim miktarımızı yükseltiyoruz. Bu şekilde yarım kilo civarında şu an üretim yaptık. Önümüzdeki yıllarda 1 kilo, 2 kilo gibi arı zehri toplama hedefim var."
'KORONAVİRÜS TALEPLERİ ARTTIRDI
Koronavirüs nedeniyle dünya üzerinde üretimin durmasına karşın, Türkiye'de devam eden üretimin pazar payının artmasına katkı sağladığını söyleyen Almışlar, taleplere yetişmekte zorluk çektiğini söyledi. Yeni Zelanda'dan, İngiltere ve Almanya'dan talepler geldiğini kaydeden Almışlar, "Pandemi döneminin arı ürünlerine çok büyük katkısı oldu. Avrupa ülkeleri ve dünyada pandemi döneminde üretim dururken, biz de üretimin devam etmesi üreticiye faydası oldu. Pandemi ile birlikte diğer ülkelerde üretimin olmayışı, Türkiye'ye talebin artmasına neden oldu. Arı ürünleri de çok fazla bir artıya geçti. Arı zehri ile ilgili baya bir artımız oldu. Şu an Yeni Zelanda'dan, İngiltere'den, Almanya'dan talepler gelmektedir. Geçen yıllarda iletişime geçtiğimiz fakat bize geri dönüş yapmayan firmalar, şu an pandemi nedeniyle kendileri bize ulaşmaktadır. Pandeminin arıcılık sektörüne çok fazla bir artışı oldu" diye konuştu. 
Arı zehri üretirken, arılara kesinlikle hiçbir şekilde zarar vermediklerine dikkat çeken Almışlar, "Özel ürettiğimiz telli aparatları kovanlara yerleştiriyoruz. Arılara zarar vermeyen düşük voltajda verdiğimiz elektrik yardımıyla arılar biraz hırçınlaşıyor ve aparatın içinde bulunan cama zehrini bırakıyor. Arıdan çıkan zehir cam üzerinde aynı anda kurumaya başlıyor. Daha sonra işlem bittikten sonra camdaki zehri bıçak yardımıyla kazıyor ve korumak için eksi 18 dereceye koyuyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-09-15 08:17:58

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