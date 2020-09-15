Manisa'da üretilen Antep fıstığında kuraklık nedeniyle rekolte düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da üretilen Antep fıstığında kuraklık nedeniyle rekolte düştü

DHA

Manisa'da üretilen Antep fıstığında kuraklık nedeniyle rekolte düştü


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle oluşan kuraklık, Yuntdağ Bölgesi'nde hasadına başlanılan Antep fıstığını vurdu. 300 ton rekolte yüzde 50 zarar görerek 150 bin tona kadar düşerken, fiyatlarda 45 TL'den 30 TL'ye kadar düştü.
Yunusemre ilçesine bağlı Yuntdağı bölgesindeki 70 haneli Küçükbelen Mahallesi'nde 56 yıl önce, ziraat mühendislerinin menengiç ağaçlarını aşılamasıyla kentte Antep fıstığı üretimine başlandı. Yunusemre Belediyesi'nin son dönem aşılama projesiyle de ürünün yetiştiriciliği Yuntdağı bölgesinde yayıldı. Rengi ve kalitesiyle de Gaziantep'te yetişen fıstığı aratmayan Manisa'da fıstıklar sıcak havadan olumsuz etkilendi. Kurak geçen mevsimin ardından rekoltesi yarı yarıya düşen Antep fıstığında fiyatların da düşmesi, üreticiyi tedirgin etti.
'TALEP OLMADIĞI İÇİN 40-45 TL YERİNE 30-35'E SATIYORUZ'
Küçükbelen Mahalle Muhtarı aynı zamanda ürünün yetiştiricisi Mehmet Ali Durmuş, havaların bu sene kurak geçmesi ve yağışın olmayışından dolayı rekoltenin 300 bin tondan 150 tona kadar düştüğünü söyledi. Gaziantep'te fıstıkların bu sene kaliteli olmasından dolayı Manisa'da yetişen Antep fıstığına talep olmadığını dile getiren Durmuş, "Antep fıstığında bu sene kalite düşük olduğundan dolayı verimi de az. Verimi az olduğundan dolayı fiyatlarda düştü. Gaziantep'te fıstıklar bu sene kaliteli olduğundan dolayı burada talep olmadı. Talep olmayınca da geçen sene 40 ila 45 arası satılan fıstığa, bu sene 30 ila 35 TL arasında değişen fiyatlar söyleniyor" dedi.
'KURAKLIK NEDENİYLE REKOLTE DÜŞTÜ'
Fıstık üreticisi Bedri Göksu, en az 50 TL fiyat beklediklerini fakat kalitesinden dolayı fiyatların 30 TL'ye kadar gerilediğini kaydetti. Göksu, "Antep'te fıstık çok olunca, burada fiyatlar düşüyor. Antep'e bağlı gibiyiz. Manisa'da da bir işletme kurulabilir ve değerlendirilebilir. Antep'e bağlı kalırsak ürün fiyatlarımız düşmeye devam eder. Bu sene mayıs ayından bu yana yağmur yağmadığı için kuraklıktan dolayı rekolte düştü" diye konuştu.
Kuraklığın Antep fıstığı üretiminde büyük bir zarara neden olduğunu dile getiren bir başka fıstık üreticisi Adem Mersin ise, "Antep'ten gelen tüccarlara fıstığımızı satıyoruz. Antep'te fıstık bol olduğunda bizim fıstıklar düşük fiyatlara Antep'e gidiyor. Orada ürün olduğundan buraya gelmiyorlar. Gelmeyince de aracı tüccarlar düşük fiyatlara alıyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-09-15 08:49:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gramını 700 liradan arı zehri ihraç ediyor
YEREL HABERLER Gramını 700 liradan arı zehri ihraç ediyor
Akhisar’da gol sesi çıkmadı Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu: “3-4 tane net pozisyona girdik ama bazen de olmayınca da olmuyor” Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın: “İlk maç itibariyle oyuncu grubumdan gayet memnunum”
YEREL HABERLER Akhisar’da gol sesi çıkmadı Akhisarspor Teknik ...
Akhisarspor - Tuzlaspor: 0-0
YEREL HABERLER Akhisarspor - Tuzlaspor: 0-0
TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0
Akhisarspor - Tuzlaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Tuzlaspor (FOTOĞRAFLAR)
TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0 (İlk yarı)
Manisa’da asfaltta 500 kilometre hedefi aşıldı
YEREL HABERLER Manisa’da asfaltta 500 kilometre hedefi aşıldı
Vali Yaşar Karadeniz, muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Yaşar Karadeniz, muhtarlar ile bir araya geldi
AK Parti Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Parti Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan güven ...
Turgutlu Belediyesi Çepnidere’de çalışmalara devam ediyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi Çepnidere’de çalışmalara devam ...
Manisa 3 boyutlu haritaya taşınacak
YEREL HABERLER Manisa 3 boyutlu haritaya taşınacak
Kula-Salihli Jeoparkı’nın proje toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Kula-Salihli Jeoparkı’nın proje toplantısı yapıldı
Elektrikli motosikletler çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elektrikli motosikletler çarpıştı: 3 yaralı
Manisa Şehir Hastanesinde bir ilk Kalp cerrahisinin en zor operasyonlarından olan ‘Bentall’ ameliyatı Manisa Şehir Hastanesinde gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Manisa Şehir Hastanesinde bir ilk Kalp cerrahisinin ...
Hacırahmanlı Mahallesinin çehresi değişecek
YEREL HABERLER Hacırahmanlı Mahallesinin çehresi değişecek
Alternatif olarak ekildi, yurdun dört bir yanına gönderiliyor Manisa’da alternatif ürün bereketi Türkiye’nin kapya biberleri Manisa’dan Tütünün yerine ekilen kapya biberine ilgi arttı Kapya biberleri tarhanalık ve közlemelik olarak tüketiliyor
YEREL HABERLER Alternatif olarak ekildi, yurdun dört bir yanına ...
Bademde sezonun ilk hasadı yapıldı
YEREL HABERLER Bademde sezonun ilk hasadı yapıldı
Paşaköy mahalle meydanı yenileniyor
YEREL HABERLER Paşaköy mahalle meydanı yenileniyor
Üretim Kapasitesiyle birlikte istihdam da artıyor
YEREL HABERLER Üretim Kapasitesiyle birlikte istihdam da artıyor
Tarihi köprünün çevresi güzelleşti
YEREL HABERLER Tarihi köprünün çevresi güzelleşti
Dernek başkanından çifte adaylık açıklaması
YEREL HABERLER Dernek başkanından çifte adaylık açıklaması
Manisa'da 5 içkili restoran 7 günlük süreyle kapatıldı Manisa'nın Salihli ilçesinde beş içkili restoran mühürlendi
YEREL HABERLER Manisa'da 5 içkili restoran 7 günlük süreyle ...
Çalınan traktörler çiftlikte bulundu; 2 tutuklama
YEREL HABERLER Çalınan traktörler çiftlikte bulundu; 2 tutuklama
Manisa'da çalınan 2 traktörü jandarma 1 haftada buldu Jandarma çalınan traktörleri çiftlikte buldu Çiftçiler çalınan traktörlerine kavuştu
YEREL HABERLER Manisa'da çalınan 2 traktörü jandarma 1 haftada ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X