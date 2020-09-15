Kaçak kazıya drone destekli operasyon: 4 kişi yakalandı

Manisa’nın Kula ilçesinde kaçak kazı ihbarı alan jandarma ekipleri, drone destekli yaptıkları operasyonda ekskavatör ile izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Alınan ifadelerin ardından 3 şahıs serbest bırakılırken, hakkında aranma kararı bulunan 1 şahıs ise mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek. Ayrıca kaçak kazı yaparken yakalanan şahıslara, maske takmadıkları için de işlem yapıldı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Ayvatlar Mahallesi Çıngırakdere mevkisinde kaçak kazı yapıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine 2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarına Muhalefet suçu kapsamında drone destekli operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, ekskavatör ile izinsiz kazı yaptıkları tespit ettikleri E.A.(24), A.G.(62), K.Ş.(47) ve K.Y(60) isimli şahısları kazı yaparken yakaladı. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda ifadeleri alınan şahıslardan üçü serbest bırakılırken, hakkında arama kararı olan K.Y(60), mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.



Kaçak kazıda maske takmamaya ceza

Öte yandan drone destekli düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaparken yakalanan 4 şahıstan üçüne, Kula Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kararına Aykırı Hareket Etme (maske takmamak) suçundan da işlem yapıldı. E.A.(24), K.Ş.(47) ve K.Y(60) isimli şahıslar, maske takma zorunluluğu olan alanda maske takmadıkları için ilgili kuruma gönderilmek üzere tutanak tanzim edilerek serbest bırakıldı.

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