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Koronavirüsü yenen hastadan mesaj: Elinizde fırsat varken en iyi şekilde değerlendirin

DHA

Koronavirüsü yenen hastadan mesaj: Elinizde fırsat varken en iyi şekilde değerlendirin


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'da eşiyle birlikte koronavirüsü yenen ve zorlu bir süreçten geçtiğini belirten 55 yaşındaki Ahmet Gerçek, vatandaşlara seslenerek, "Diğer insanların elinde şu an fırsat var. Bunları vatandaşlarımız en iyi şekilde değerlendirsin" dedi.
Eşi Nuray Gerçek'in ısrarı üzerine 28 Ağustos'ta özel bir hastaneye giden iki çocuk babası Ahmet Gerçek, yapılan tetkiklerinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi. Halsizlik şikayetiyle geldiği hastanede test işlemlerinin ardından eşiyle birlikte koronavirüse yakalandıkları ortaya çıkan çift, tedaviye alındı. Ahmet Gerçek, hastalığı 6 günde atlatırken, eşi Nuray Gerçek ise 17 gün tedavi gördü. Eşinin de dün taburcu olması üzerine hastaneyi ziyaret eden Gerçek, kendisi ve eşiyle ilgilenen hemşire ve hastane yönetimine baklava hediye ederek teşekkür etti. Gerçek, tüm hastane personeline dağıtılması amacıyla yanında getirdiği iki tepsi baklavayı başhekim Dr. Mehmet Fatih Zeren'e takdim etti. Ziyarette Gerçek'in doktoru Volkan Zincircioğlu da bulundu.
SOSYAL MESAFE, MASKE VE HİJYENE DİKKAT
Manisa Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ahmet Gerçek, yaşadığı zorlu süreci anlattı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulduğu sürece hastalığa yakalanılmayacağını belirten Gerçek, "Zor bir süreç geçirdim. Allah'ıma şükürler olsun şu anda iyiyim. Eşimin ısrarı üzerine özel bir hastanede tedavi gördüm. Tetkiklerim yapıldıktan sonra Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne yönlendirildim. Zor bir hastalık olduğunu anladım. Zor bir süreçten de geçtiğimi düşünüyorum. Bu zor hastalığa gerçekten toplum olarak yakalanmadan, böyle bir virüsle karşılaşmadan kendimizi koruyabiliriz. Sosyal mesafe, hijyen kuralları ve maskeye dikkat ettikten sonra bu hastalık gelmez, uğramaz. Bunlara dikkat etmesek, her an her dakika böyle bir hastalığın bize geleceği kaçınılmaz. Ben 6 günde düzeldim. Eşim de aynı zamanda pozitif çıktı 17 gün yattı" diye konuştu.
'ACABA TOPARLANAMAYABİLİR MİYİM HİSSİ OLUŞTU'
Hastalığın 2'nci gününde fenalaştığını kaydeden Gerçek, "Bende 2'nci gün bir zorlanma oldu. Bitkinlik ve acaba toparlanamayabilir miyim hissi oluştu. Sağ olsun telefonu kaldırarak, hemşire hanımı aradım. Hemşire hanım hemen müdahale etti. Bizim yaşadığımız bu acı travmayı, diğer insanların elinde şu an fırsat var. Bunları vatandaşlarımız en iyi şekilde değerlendirsin. Sağlık Bakanlığı'mızın her gün söylediği talimatları, bir dakikalığına düşünsünler. Sosyal mesafe, maske ve temizliğe dikkat etsinler. Buralara gelmek zorunda kalmazlar" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-09-15 14:15:10

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Eşiyle birlikte korona virüsü yendi vatandaşları uyardı Manisa’da eşiyle birlikte yakalandığı korona virüsü yenen 55 yaşındaki Ahmet Gerçek, tedavi gördüğü Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi çalışanlarına baklavayla teşekkür etti Hastaneye yattıktan 6 gün sonra sağlığına kavuşan Ahmet Gerçek: “Gerçekten bitkin bir durumdaydım. Anlatılamaz bir duygu, sözlerin bittiği yer yani” “Bizim yaşadığımız bu acı travmayı yaşamamak için diğer insanların elinde şuanda fırsat var” “Vatandaşlarımız sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etsinler. Buralara gelmek zorunda kalmasınlar”
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