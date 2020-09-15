Manisa Büyükşehir Belediyesi üreterek tasarruf sağlayacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi’nde Süs Bitkileri Üretim Tesisi’ne taşınma işlemini tamamladı ve alan üzerinde planlama çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü ile birlikte Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi’nde bulunan Süs Bitkileri Üretim Tesisi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Görevli personeller ile selamlaşan ve iyi çalışmalar dileyen Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede hayata geçireceği peyzaj projelerinde kullanılacak olan bitkilerin üretileceği alanın Manisa’ya hayırlı olmasını diledi.



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Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş da Süs Bitkileri Üretim Tesisi’nde devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Göktaş, “Karaoğlanlı’daki yeni tesisimize taşınma sürecimizi geçen hafta tamamladık. Yerleşmeye devam ediyoruz. Burada mevcutta bulunan bitkilerimiz için 10 bin metrekare replikaj alanı, ağaç fidanlarımızı yetiştirmek için 10 bin metrekare telli terbiye sistemimiz ve 4 bin metrekarelik kapalı sera alanımız vardır. İlk yıl için planladığımız mevsimlik çiçeklerin tohum ile üretimi ve bazı çalı grubu bitkilerinin (lavanta, sarıpapatya, gold taflan, ithal kartopu gibi) çelik ile üretimini gerçekleştireceğiz. Süs bitkileri üretimini de kendi imkanlarımız ile gerçekleştireceğimiz için kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmış olacağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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