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TMO 10 günde 10 bin ton üzüm alımı gerçekleştirdi TMO Genel Müdürü Güldal Manisa’da açıklamalarda bulundu: “10 günde, 10 bin ton üzüm alımı gerçekleştirdik” “50 bin ton üzüm alımı yapacağız” “Bizim amacımız ürününün değeri korunsun, fiyatı düşmesin” Üretici Hasan Yavuz: “Fiyatlar çok memnun edici”

İHA

TMO 10 günde 10 bin ton üzüm alımı gerçekleştirdi TMO Genel Müdürü Güldal Manisa’da açıklamalarda bulundu: “10 günde, 10 bin ton üzüm alımı gerçekleştirdik” “50 bin ton üzüm alımı yapacağız” “Bizim amacımız ürününün değeri korunsun, fiyatı düşmesin” Üretici Hasan Yavuz: “Fiyatlar çok memnun edici”

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Manisa'nın Salihli ilçesindeki üzüm alım merkezini ziyaret etti. Güldal Salihli'de yaptığı açıklamada TMO olarak 50 bin ton üzüm alımı gerçekleştirecekleri ve 10 günde 10 bin ton üzüm alımı yapıldığını söyledi.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal Manisa'nın Salihli ilçesindeki üzüm alım merkezini ziyaret etti. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir’in eşlik ettiği ziyarette TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, geleneksel ihraç ürünü olan kuru üzümün, bu bölgenin en önemli, en katma değerli ve en yüksek gelir getiren tarımsal ürün olduğunu söyledi. Güldal, 7 Eylül itibari ile üzüm alımına başladıklarını hatırlattı.

“18 noktada alım yapıyoruz”
TMO tarafından 9 numara üzümün 12 lira 50 kuruş olarak açıklanması ile beraber üreticide büyük bir memnuniyetin söz konusu olduğunu belirten Güldal, “Bilindiği üzere Bakanlığımızın belirlediği 271 bin ton üzüm rekoltesi söz konusu. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’de 9 numara üzüm için alım fiyatını 12 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Fiyatın açıklanması ile beraber üreticimizde büyük bir memnuniyet söz konusu oldu. Üzüm, bu bölgenin en önemli en katma değerli ve en yüksek gelir getiren tarımsal ürünüdür. Bu ürün aynı zamanda ülkemizin de çok önemli tarımsal ihracat ürünü. Üreticimizin hakkı kadar bu ürünlerde ülkemizin de hakkı var. Dolayısıyla değerinin korunması, olması gereken değerinde tutulması önem arz ediyor. TMO olarak bu yılda yaklaşık 18 alım yerinde şu an da alım yapılıyor.”

“Her cuma günü ödeme yapılacak”
TMO’nun ödemelere düzenli olarak devam ettiğini kaydeden Güldal, bu hafta cuma günü 2. ödemeyi gerçekleştireceklerini söyledi. TMO tarafından 50 bin ton alım yapılmasının planlandığını, ancak bu rakamın üzerine çıkacaklarını belirten Güldal, şunları kaydetti. “Ödemeleri normalde 10 günlük bir süreç içerisinde yapmayı planlamıştık. Ancak üreticilerimizin yoğun arzının devam etmesi ödeme şeklini her hafta düzenli olarak yapmaya başladık. Bu hafta cuma günü 2. ödemeyi gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da her hafta cuma günü çiftçilerimize ödeme yapılacak. Milli ürünümüzün ülkemize en iyi şekilde katma değer sağlayacak şekilde değerlendirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakanımız, en az 50 bin tonluk bir miktarın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınmasını talimatlandırdı. Biz bu 50 bin tonluk alım talimatının çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını ve daha da üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Henüz 10 günlük bir süreçte bugün itibariyle 10 bin ton üzüm alımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.” dedi.

“Amacımız fiyatları yukarı çekmekti”
TMO’nun verdiği fiyatın dikkate alınmasını isteyen Güldal, "Serbest piyasada kalite anlamında yapılan değerlendirmeden çok üreticimizin TMO’ya numunesini getirip fiyatını öğrenmesi çok önemli. TMO’daki fiyatların çok avantajlı olduğunu biliyoruz. Üreticinin mağdur olmaması için, gelir kaybına uğramaması için mutlak suretle alım merkezlerine uğramalarını istiyoruz” dedi. Şu an için alım dönemindeyiz. Şu an tüm yoğunluğumuzu alım hizmetine verdik. Bakanımız en az 50 bin toz üzüm alımını talimatlandırdı. Biz bunun kısa sürede alıp, daha üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Bizim amacımız üreticimizin ürününün değeri korunsun, fiyatı düşmesin. Bütün arzumuz, gayretimiz budur” dedi. Geçen yıl sınırlı bir alım yaptıklarını belirten Güldal “Geçen yıl 13 bin ton üzüm alımı yapmıştık. Bu sınırlı bir alımdı. Biz geçen yıl fiyatların düşmesini önlemiştik. Bu yılda daha yukarı çekmek için fiyatlandırma yaptık” diye konuştu.

“Fiyatlar memnun edici”
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Manisa’nın Salihli ilçesindeki merkezde üzüm alımlarına devam ederken, üreticilerde TMO’nun fiyat açıklamasından ve üzüm alımlarından memnuniyeti dile getirdi. Kemerdamları Mahallesi’ndeki üzüm üreticilerinden Hasan Yavuz, “Üzümü TMO’ya getirdim. Devletin açıklamış olduğu fiyatlar çok memnun edici. TMO’nun üzüm alımlarına devam etmesini istiyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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