Mehmet Güven Manisa FK'da

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 2. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü Giresunspor’dan ayrılan tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Güven’i kadrosuna kattı.

Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde sportif direktör Taner Savut da yer aldı. Mehmet Güven, kendisini siyahbeyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Manisa Futbol Kulübü’nde olduğu için mutlu olduğunu belirten Güven, “Kariyerimin ilk yıllarına Manisa’da başlamıştım. O yüzden Manisa’da çok güzel anılarım var. Yeniden Manisa’da olduğum için mutluyum. İnşallah iyi bir sezon geçirip Manisa’yı hak ettiği şekilde temsil edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.