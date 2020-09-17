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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gördes'te halıcılık paneli düzenlendi

İHA

Gördes'te halıcılık paneli düzenlendi

Gördes halılarının unutulmaması, değerini kaybetmemesi, gelecek nesillere aktarılması ve tekrardan canlandırılması için Gördes Belediyesi Kültür Sarayında 'Gördes Halıcılık Paneli' düzenlendi.
Gördes Belediye Kültür Sarayında düzenlenen Halıcılık Paneli'ne Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Manisa İl Koordinatörü Uğur Uslu, Gördes Celal Bayar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selim Duramaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Seyfettin Onat, Prof. Dr. Ertan Gökmen, Akdeniz Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Menekşe Suzan Teker, Öğretim Üyesi Dr. Enis Yakut, Öğretim Üyesi Dr. İsmail Metin, Halk Eğitim Merkezi Usta öğreticisi Fatma Aybey, Araştırmacı Yazar Yurdum Güvenen, GazeteciYazar Ahmet İnce ve misafirler katıldı.

Zamanında Mescidi Nebevinin halıları Gördes'ten
Akdeniz ve Manisa Celal Bayar Üniversitelerindeki konuyla ilgili araştırma yapan öğretim görevlilerin tespitlerine göre; Gördes halılarının tarihinin 17. yüzyıldan itibaren dokunmaya başlandığını 19. yüzyıla kadar zaman içerisinde bölgenin en önemli halı merkezlerinden olduğu vurgulandı. Gördes'in taşlık ve kayalık bir alandan oluşması dolayısıyla halıcılığının zamanla yöre halkının önemli bir geçim kaynağı haline geldiği belirtildi. Ayrıca Gördes seccadelerinin boyunun 160 santimetre, eninin ise 120 santimetre olup dikdörtgen şeklinde olduğu belirtildi. 19101913 yıllarında Gördes'teki tezgah sayısının 800 civarında olup, Anadolu'nun yüzde 10'unu kapsadığı belirtildi. Osmanlı vesikalarından anlaşıldığına göre Mescidi Nebevi için muhtelif tarihlerde Gördes'te halılar dokunup ve mescide döşendiğinin altı çizildi.
Gördes halısının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurgulayan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "El sanatları, var oldukları toplumun duygu, düşünce ve kültürel özelliklerini yansıtan önemli ögelerdir. Kendine özgü renk, motif ve desen özellikleriyle Türk Halı Sanatında farklı bir yeri olan Gördes halıları renk, desen ve motif bakımından oldukça zengin çeşitliliğe sahiptir. İlmek ilmek dokunan ve her ilmeğinde bir hikaye, her hikayesinde türlü güzellikleri barındıran Gördes halısı, motifleriyle insan yüreğine dokunurken, her kullanılan renkte bir mesaj iletir bizlere. Gördes halısının Anadolu’ya sığmayan; önce Avrupa’ya sonrada diğer kıtalara uzanması hikayesinde de Anadolu kadınının yüceliği ve emeği yatmaktadır. Batı Anadolu Bölgesi’nin halı dokuma merkezlerinin en önemlilerinden olan Gördes'imiz, Türklerin halıcılıkta öne çıkarttığı 'Çift düğüm' ilmek tipine tüm dünyada bilinen 'Gördes düğümü' adını vermiştir. Gördes Belediyemizin logosunda da yer almaktadır. Gördes halıcılığı ve halılarına, Gördes halıcılığının geçmişine dikkat çekmek amacıyla hazırladığımız bu kitap, Gördes halıcılığı ve tarihi konusundaki eksikliği giderip geleceğe katkı sağlanması amaçlanmıştır. Gördes halıcılığının tekrar canlanması noktasında öncülük eden emeği geçen, katkı sağlayan, ilmek ilmek dokunan halıcılıkta fedakarlık gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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