Salihli’de sonbahar şap aşılama kampanyası

Manisa’nın ilçeleri arasında en çok büyükbaş hayvan varlığının yer aldığı Salihli ilçesinde 2020 yılı sonbahar dönemi 'Şap Aşılama Kampanyası' başladı.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan 'Bölgesel Risklerin Azaltılmasına Dayalı Şap Hastalığının Kontrol ve Eradikasyon Projesi' kapsamında, Manisa genelinde 1 Eylül16 Kasım 2020 tarihleri arasında büyükbaş hayvanlara yönelik olarak Şap Aşılama Kampanyasının başladığını söyledi.

Aşılamanın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirildiğini belirten Demir, “Kampanya kapsamında 2 aylık yaşın üzerindeki tüm sığır cinsi hayvanlar aşılanacaktır. Şap hastalığı bütün çift tırnaklı hayvanlarda rastlanan çok bulaşıcı viral ve ihbarı mecburi bir hastalıktır. Ağızda, tırnakta ve memelerde yaralar oluşturan bu hastalık, et veriminde yüzde 3045, süt veriminde yüzde 1535 arasında verim kayıplarına neden olur. Özellikle genç hayvanlar hastalığa karşı son derece hassas olup, ölümlere yol açabilir. Hastalıktan korunmanın yolu, 2 aylık yaşın üzerindeki tüm hayvanların altı ay aralıkla yılda iki kez aşılanmasıdır” dedi.

Covid19 salgını nedeniyle tüm önlemlerin alınarak aşılama kampanyasının gerçekleştirildiğini vurgulayan Demir, “Salgın hastalıkların yayılması ve bulaşmasını önlemek amacıyla hayvan sahiplerimizin aşılamalar konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyoruz." diye konuştu.

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