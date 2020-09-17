MABEM’den LGS’de yüzde 100 başarı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 2007 yılında geliştirilen ve Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte il geneline yayılan MABEM eğitim kursları, LGS 2020 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bünyesinde eğitim alan 2 bin 871 öğrencinin tamamını istedikleri liselere yerleştirerek, yüzde 100 başarı oranı sağladı. Öğrencileri tebrik eden ve lise döneminde başarılar dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MABEM’in başarı oranının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS yerleştirme kesin sonuçlarını açıkladı. 8’inci sınıf olup, MABEM’de eğitim gören 2 bin 871 öğrencinin tamamı istedikleri liselere yerleşerek başarı oranı yüzde 100 oldu. Liselere giriş sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan MABEM’li iki öğrencinin tercihi, İzmir Fen Lisesi ve İstanbul Kabataş Erkek Lisesi oldu. Manisa’da yer alan Fen Liselerinden; Manisa Fen Lisesine 26, Bülent Koşmaz Fen Lisesine 51, Halil Kale Fen lisesine 12, Akhisar Fen lisesine 18, Soma Fen lisesine 21 ve Alaşehir Fen lisesine 29 MABEM öğrencisi yerleşti. Manisa’daki Fen liselerinin dışında İzmir, İstanbul, Ankara, Aydın, Denizli, Çanakkale, Kütahya, Uşak, Burdur, Bursa, Edirne, Zonguldak, Eskişehir, Giresun, Ordu, Samsun, Yozgat illerimizdeki Fen liselerine de öğrenciler yerleştirildi.



Başkan Ergün’den öğrenci ve öğretmenlere tebrik

MABEM eğitim kurslarının başarı çıtasını her yıl yükselterek kendilerine gurur yaşattığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayal ettikleri lise ve üniversitelere kavuşabilmeleri için MABEM eğitim kurumlarımız ilimiz genelinde öğrencilerimize hizmet veriyor. Liselere Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre 8’inci sınıf bazında sınava giren 2 bin 871 öğrencimizin tamamının istedikleri liselere yerleşmiş olması, bizleri gururlandırdı. Yüzde 100 başarı anlamına gelen bu oran, doğru bir sistemde ilerlediğimizi gösteriyor. Fen ve Anadolu liselerine yerleşen evlatlarımızın çokluğu da ayrıca mutluluk verici. O açıdan tüm öğrencilerimizi, MABEM öğretmen ve idarecilerimizle velilerimizi kutluyor, çocuklarımıza lise hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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