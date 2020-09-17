Manisa TSO HES kodu sorgulama uygulamasına geçti

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) HES Kodu Sorgulaması uygulamasına başladı. Hizmet binasına girişte ziyaretçilerden artık HES kodu sorulacak.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, odanın hizmet binası girişinde HES kodu sorgulama uygulamasına başlandığı duyuruldu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar ve ziyaretçi girişlerinde uygulamaya başlanan HES Kodu bildirme ve sorgulama zorunluluğundan bahsedilmektedir. Söz konusu uygulama ile kurumda çalışan tüm personelden süresiz HES kodlarını temin etmeleri ve İnsan Kaynakları Müdürlüğüne iletmeleri istenmektedir. Toplanan HES kodları, çalışanlar sabah işe gelmeden önce edevlet üzerinden sorgulaması yapılarak riskli uyarısı veren çalışanların giriş kartları geçici olarak iptal edilmekte ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmektedir. Riskli uyarısı kalktığı zaman da çalışanların girişine tekrar izin verilmektedir. İş veya ziyaret için gelecek kişilerden de HES kodlarını hazırlamaları istenmekte, girişte edevlet üzerinden gerekli kontroller yapıldıktan sonra riskli bir durum olmadığı takdirde misafir ya da ziyaretçi olarak kabul edilmektedir. Her geçen gün artan vaka sayılarından dolayı Odamız HES Kodu Sorgulama Uygulamasına geçmiştir. Toplum sağlığının korunmasının daha da önemli hale geldiği bu süreçte üyelerimizin, çalışanlarımızın ve hizmet binasını ziyaret eden vatandaşlarımızın HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasını kullanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.”

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