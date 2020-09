Serkan Özbalta: “İstediğimiz sonucu alacağız”

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa FK’nın Teknik Direktörü Serkan Özbalta, pazar günü deplasmanda oynayacakları Çorum FK maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yeni sezona çok kısa bir sürede hazırlandıklarını ifade eden Özbalta, “Diğer sezonlarda 78 haftalık bir kamp dönemi yaşıyorduk. Ancak bu sezon 3 haftalık bir kamp dönemi dördüncü hafta da maç haftasına tekabül ediyor. O nedenle maç haftasına girerken tempoyu düşürmek durumundayız oyuncuların hem fiziksel hem de zihinsel açıdan çok yıpranmamaları açısından. 3 haftalık bir hazırlık süreci geçirdik tabi bu bizim için değil diğer takımlar için de geçerli. Bizden önce toplanıp da hazırlanan takımlar da oldu. Çorum FK için de böyle bir durum var. 10 gün öncesinden toplanmışlar. Çünkü onların playoff gibi bir durumu yoktu. O anlamda yine de iyi bir kamp dönemi geçirdik, iyi hazırlandık ama bu sıkışık takvimde bize en çok yardımcı olanlar oyunculardı. Bu sürecin aktörü onlardı. Bu süreçte hiçbir şekilde veryansın etmeden, özveriyle fedakarlık ederek bu bilinçle vazifelerini yerlerine getirdiler. Bu da sıkışık kamp dönemindeki takvimi lehimize çevirdiler” dedi.



“Her açıdan iyi bir maç olacak”

Pazar günü Çorum’da zor bir maça çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Serkan Özbalta, “Pazar günü Çorum maçına çıkacağız. Her açıdan iyi bir maç olacak. Hem takımımızın fiziksel açıdan gözleme hem de Çorum takımı da fena işler yapmayan takımlardan. Tabi ki onlar da Manisa FK’nın gücünü biliyorlar, oyun prensiplerini biliyorlar, sıkı bir rakiple karşılaşacaklarını biliyorlar. O anlamda muhakkak onlar da iyi hazırlanmışlardır. Bizler de bu müsabakaya iyi hazırlandık. Çorum camiası her zaman ilk 5 hedefi olan bir takım. Yaptıkları transferler ve kurguladıkları oyun felsefesiyle bunu dışarıdan gözlemleyebiliyoruz” şeklinde konuştu.



“İstediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum”

Çorum FK maçından istedikleri sonuçla ayrılacaklarına inandığını vurgulayan Özbalta, “Maçın temposunu bizim belirlemesini istediğimiz, oyuncularımıza hangi müsabakaya çıkarsak çıkalım oyunun domine eden tarafın bizim olmamız gerektiğini anlattık. Belki zor bir müsabaka olabilir ama oyuncularımın üstesinden geleceğine inanıyorum. Manisa FK, her maça çıkıp kendi oyununu oynayacaktır, kimseye boğun eğmeyecektir. Karşıda hem bizim hem de oyuncuların meslektaşları olacak. Onlara sonsuz saygı duyarak maça çıkacağız. Bu forma altında ne yapılması gerekiyorsa herkesin onu yapacağına inanıyorum. Oyuncularıma güveniyorum, teknik heyetime güveniyorum. Takımımız bir bütündür. Aşçımıza, malzemecimize, masörümüze güveniyorum. O gün kazanma adına inançlarını bize aksettireceklerine inanıyorum. Oraya gidip istediğimiz oyunla istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum” dedi.

