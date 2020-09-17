Sarıgöl Kaymakamı Arıkan’dan korona virüs denetimi

Sarıgöl İlçe Kaymakamı Ali Arıkan, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında park ve iş yerlerinde denetlemelerde bulundu.

İlçenin Tırazlar, Çanakçı ve Bağlıca mahallelerini ziyaret ederek, vatandaş ve esnafla bir araya gelen Kaymakam Arıkan, korona virüs tedbirlerini yineledi. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, "Üç önemli kuralı artık hayatımızın her anında uygulamamız gerekiyor. Mutlaka maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım ve ellerimizi bol sabunlu suyla en az 20 saniye yıkayalım. Bu kurallar bizleri olduğu gibi karşımızdaki kişileri de koruyacaktır’’ dedi.

Kaymakam Arıkan, tokalaşmanın kesinliklikle yapılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunarak, incelemeleri sırasında maske takan vatandaş ve esnafa teşekkür etti. Arıkan, denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan’ın korona virüs denetimlerine, Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hamza Öt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar katıldı.

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