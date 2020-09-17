Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Kaza, saat 19.00 sıralarında Kula’ya bağlı kırsal Söğütdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden araziye gitmek için 45 RA 9448 plakalı traktörü ile yola çıkan 16 yaşındaki Şahin Demir, seyir halindeyken traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki yaklaşık 2 metre derinliğindeki şarampole düşerken, genç sürücü ise traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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