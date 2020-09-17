Manisa´da karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA) - MANİSA´da koronavirüs (Covid-19) karantina kurallarını ihlal eden 2 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Manisa Valiliği İçişleri Bakanlığının genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile yapılan koronavirüs (Covid-19) denetimlerinde haklarında verilen izolasyon kararına rağmen ikametlerinden ayrılan 2 kişi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Muradiye Ayşe Hafsa Sultan Yurdu´na yerleştirildi. Kuralları ihlal eden 2 kişi, karantina süreleri bitinceye kadar yurtlarda kalacak. Yurt giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri güvenlik önlemleri alırken, karantina süresi boyunca yapılan masraflar da kuralları ihlal eden vatandaşlardan tahsil edilecek.
Öte yandan 2´si evde izolasyon kuralına uymayan, 22´si ise il dışından gelen ve kalacak yeri olmayan toplam 24 kişinin Manisa´daki KYK yurtlarında karantina sürecini geçirdiği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN
2020-09-17 21:24:47
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