Şarampole devrilen traktör sürücüsü genç ağır yaralandı

Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü Şahin Demir (16), ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Söğütdere Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden araziye giden Şahin Demir yönetimindeki 45 RA 9448 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Şahin Demir, ağır yaralanırken, kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şahin Demir, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin sürdüıü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2020-09-17 21:25:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazalar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.