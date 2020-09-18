Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi bir kez daha tam not aldı

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un eşi Gaye Hatun Bulut, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım'ın da bulunduğu ziyarette merkez bir kez daha tam not aldı. Barınağı gezen Gaye Hatun Bulut da sevimli bir köpeği sahiplendi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un eşi Gaye Hatun Bulut, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne ailesiyle birlikte ziyarette bulundu. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal, Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam, veteriner hekimler ve personeller hazır bulundu. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni gezen Gaye Hatun Bulut çok yüksek standartlarda bir merkezle karşılaştığını ve Türkiye'nin çoğu yerinde böyle güzel ve kapsamlı merkez olmadığını belirtti.

Barınağı gezerken sevimli köpekle karşılaşan Gaye Hatun Bulut, sahiplenme işlemi gerçekleştirdi. Veteriner hekimden bütün bilgileri alan Bulut, sevimli köpeği en iyi şekilde bakacağını belirtti.

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