Salihli’de ‘Yaşamına Hareket Kat’ etkinliği

Salihli Belediyesi, Salihli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde sağlıklı yaşamı desteklemek ve sporun yaygınlaşması amacıyla düzenlediği ‘Yaşamına Hareket Kat’ projesiyle ilçe sakinlerini sabah sporunda buluşturuyor.

Her sabah Ramiz Turan Stadyumunda 07.00 ile 08.00 saatleri arasında gerçekleştirilen sabah sporu belediyespor antrenörleri eşliğinde etkinliğe katılan vatandaşlar güne sporla başlıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde temel ısınma hareketleri ile başlayan sabah sporu etkinliğine özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Etkinliğe katılan vatandaşlara tişört hediye edildi.

Kovid19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen sabah sporu ile hem güne zinde başlama hem de sağlıklı yaşama adım atma fırsatı bulan katılımcılar da düzenlenen etkinlikten dolayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.

Etkinliğin düzenlendiği Ramiz Turan Stadyumunda vatandaşlar ile bir araya gelen Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ile birlikte katılımcılara Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’nın selamını iletti. Salihli Belediyesi olarak spora çok önem verdiklerini belirten Başkan Yardımcısı Karaoğlu, “Vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşama kavuşması adına Salihli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde sağlıklı yaşamı desteklemek ve sporun yaygınlaşması amacıyla ‘Yaşamına Hareket Kat’ etkinliğini düzenledik. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu öğrendik. Hayatınıza hareket katmak için Belediyemiz ve Salihli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde uzman eğitmenler eşliğinde siz değerli vatandaşlarımıza sabah sporu hizmeti veriyoruz. Sağlıklı yaşamı destekleyen faaliyetlere devam edeceğiz. Spor yapmak isteyen tüm hemşehrilerimizi Ramiz Turan Stadyumuna bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.