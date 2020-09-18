Salihli'de uyuşturucu operasyonu

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 160 gram kubar esrar ve 62 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sart Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) ortak çalışması sonucu ilçenin Mersindere Mahallesi Avşar mevkiinde H.S.'ye (46) ait tarlada kenevir ekildiği bilgisine ulaşıldı. Drone destekli yapılan operasyonda narkotik köpekleri 'Volta' ve 'Arya' ile arama yapıldı. Tarlada yapılan aramada boyları 11.5 metre arasında değişen 62 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 160 gram kubar esrar bulundu. Kenevirler jandarma ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, şüpheli H.S. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-09-18 14:06:14



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