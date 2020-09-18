EGEİD’ten uzaktan eğitime katılamayan öğrencilere bilgisayar desteği

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD), korona virüs (Covid19) salgını nedeni ile uzaktan eğitim almak zorunda kalan ve evinde bilgisayarı olmayan öğrencilere destek için anlamlı bir çalışma başlattı. Dernek, sıfır cihazların yanı sıra atıl ve çalışmayan bilgisayarları piyasadan toplayıp çalışır hale getirdikten sonra ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtacak.

Bugüne kadar yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren EGEİD, pandemi sürecinde bu kez öğrenciler için harekete geçti. Salgın sebebiyle uzaktan eğitim almak zorunda olan ancak bilgisayarı olmadığı için zorluk çeken öğrencilere yönelik bir çalışma başlatan EGEİD, sıfır cihazların yanı sıra atıl ve çalışmayan bilgisayarları, yardım severler ve piyasadan toplayıp çalışır hale getirdikten sonra ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştıracak. Konuyla ilgili açıklama yapan EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ayberk Aloğlu, “Pandemide uzaktan eğitimin devam etmesi üzerine bir destek kampanyası başlattık. Evlerinde bilgisayar olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz var. Bu faaliyetimiz doğrultusunda hem atıl olan cihazlar tekrar kazandırılacak hemde gençlerimiz eğitim ve öğretim hayatlarına ara vermeden devam edecekler. Bunun yanında sıfır bilgisayarlar da verilecek ama asıl amacımız evlerimizde ya da kurumlarımızdaki kullanılmayan bozuk cihazları ayağa kaldırıp tekrar geri dönüşüme kazandırmak olacak. Bölge halkımızdan ricamız, daha çok öğrenciye ulaşabilmemiz için faaliyetimize destek vermesidir. Atıl cihazlar Vakıf İş Hanı 2. katındaki EGEİD hizmet binamızda toplanacaktır. Bulunduğumuz her kurumda biz ve bizimle şimdiye kadar yürüyen ekibimiz eğitim konusunda destek söz konusuysa hiç bir zaman kaçınmamıştır. Bugün de yarın da eğitime destek vermeye elimizden geldiğince devam edeceğiz” diye konuştu.

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