Alaşehir'deki okullara 18 yeni idareci atandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hizmet veren okullara 18 yeni idareci atandı. 3'ü müdür 15'i müdür yardımcısı olan yeni idarecilerle bir toplantı yapan Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Eğitimde başarıyı çalışarak, paylaşarak, bilgi alışverişi yaparak hep birlikte yakalayacağız." dedi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü yeni atanan 3 müdür ve 15 müdür yardımcısıyla tanışma ve değerlendirme toplantısı yaptı. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Oral’ın da katıldığı toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "İlçemize yeni atanan 18 idarecimizle bugün tanışma ve değerlendirme toplantısı yaptık. İdareciler iletişim alanında başarılı ve vizyon sahibi olmalıdır. İdareciler günlük yaşamı iyi takip etmeli, yasa ve yönetmelikleri iyi takip etmelidir. Görev yaptığı alanda idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerle iyi iletişim kurarak, bir bütünleştirici durumunda olmalıdır. Hepimiz kendimizi sürekli yenilememiz gerekir. Hepiniz sınavla ve başarılı olarak bu göreve atandınız. Eğitimde başarıyı çalışarak, paylaşarak, bilgi alışverişi yaparak hep birlikte yakalayacağız." dedi.

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