Aşı araştırması! 5.9 milyar dozun yarısını kim rezerve etti?



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA ve İstanbul'da, kendilerini telefonda polis, savcı ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak, 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin TL dolandıran 10 şüpheliden 5´i tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği, kendilerini telefonda polis, savcı ve üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtarak, dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Manisa merkezli, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 20 farklı ilde yaşayan 24 kişiyi toplam 1 milyon 500 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Manisa´ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden, tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN

2020-09-18 23:28:07



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