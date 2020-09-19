Turgutluspor, Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacak

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

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TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'un yeni ekiplerinden Turgutluspor yarın sezon açılışını evinde yapacak. Kırmızı-siyahlılar sahasında Kırşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Ahmet Turan Timuroğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Öte yandan, kırmızı-siyahlılar iki transfer gerçekleştirdi. Turgutluspor forvet oyuncuları Koray Kılınç ve Muhammet Beşir'le sözleşme imzaladı. Koray, son olarak Trabzonspor forması giyerken, Muhammet ise Samsunspor'dan kadroya dahil oldu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU

2020-09-19 12:10:51



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