Alaşehir'de 'Beslenme Dostu Okullar' artıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet, özel okul ve kurumların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 yeni okul belge alma hakkı kazanırken 5 okulun da belge sertifikaları yenilendi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile hazırlanan 'Beslenme Dostu Okul Programı Projesi' kapsamında 4 okulun belge almaya hak kazandığını, 5 okulun ise sertifikalarının yenilendiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Güneş, "Okullarımız sağlığa uygunluk koşullarını belgelediler. Beslenmenin ve hijyenin öneminin ortaya çıktığı bu günlerde anlamlı bir belge ile okullarımız kalitelerini ortaya koydular. Harika Çocuklar Anaokulu, Kavaklıdere Atatürk İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeni belge alırken, Osman Akça İlkokulu, Hüsnü Özay Anaokulu, Mustafa Beşikçioğlu Ortaokulu, Hacı Kelepirci İlkokulu ve Hacı Kelepirci İlkokulu belgelerini yenilemeyi hak ettiler. Bu konuda emeği olan tüm yetkilileri kutluyoruz" dedi.

Belge almaya hak kazanan okulların müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve Şube Müdürü Yasemin Oral’ın da katıldığı törenle belgelerini aldı.

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