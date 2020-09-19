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Elektrik akımına kapılınca öldü

DHA

Elektrik akımına kapılınca öldü


Uğur ÇAKMAK/SELENDİ(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Selendi ilçesinde elektrik akımına kapılan 52 yaşındaki Mustafa Çelik öldü.
Olay, sabah saatlerinde, kırsal Şehirlioğlu Mahallesinde meydana geldi. Besici Mustafa Çelik, ineklerini sağmak için evinin yanındaki ahıra girdi. Ahırdan ses gelmesi üzerine içeri giren eşi 50 yaşındaki Emine Çelik, eşi Mustafa Çelik'i süt sağma makinesinin yanında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, süt sağma makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Çelik'in öldüğü belirlendi. Çelik'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Selendi Uğur ÇAKMAK
2020-09-19 13:26:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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