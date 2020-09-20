Önce kitap, sonra kick boks



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir kick boks salonunda sporcuları okumaya teşvik etmek amacıyla, antrenmanlara 30 dakika kitap okunarak başlanıyor. Önce zihinlerini sonra ise bedenlerini çalıştıran sporcular, sporun yanı sıra okuma alışkanlığı kazanıyor.

Şehzadeler ilçesindeki bir kick boks salonunda antrenmanlara 30 dakika kitap okuyarak başlayan sporcular, önce zihinlerini, sonra bedenlerini çalıştırıyor. Akay Fight Arena Spor Derneği antrenörü Selahattin Akay, koronavirüs salgını nedeniyle okullarından uzak kalan sporcularının, okuma alışkanlıklarını yitirmemesi adına önemli bir projeye imza attı. Pandemi sürecinde spor salonuna kitaplık kuran Akay, sporcularının faydalanmasını sağladı. Akay, haftada 6 gün antrenman yaptığı sporcularına her antrenman öncesi 30 dakika kitap okutuyor. Sporcularına okuma alışkanlığı kazandırma ya da bu konudaki var olan yeteneklerini devam ettirmeleri için böyle bir projeye imza attığını belirten Akay, "Sporcularımızın sadece fiziki olarak değil, zihinsel olarak da gelişmesine yardımcı oluyoruz" dedi.

Sporculardan Saim Efe İşçaner ise, "Antrenman başlamadan önce yarım saat kitap okuyoruz. Okuduğumuz kitaplar ufkumuzu açıyor" dedi.

Bir diğer sporcu Beste Çevik ise, "Kitap okumanın bize faydaları oluyor. Antrenmandan önce gelip yarım saat, hatta daha fazla kitap okuduğumuz oluyor. Daha sonra antrenmanımızı yapıyoruz. Hem kitap okuyoruz hem bilgileniyoruz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-09-20 09:36:43



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