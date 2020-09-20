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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’nın dört bir yanında yol çalışması

İHA

Manisa’nın dört bir yanında yol çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafında il genelinde yürütülen yol çalışmaları aralıksız sürüyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde bozulan yolları yenilerken bazı bölgelerde de ilk kez asfalt yol çalışması yaparak bölge halkının takdirini kazanmaya devam ediyor.

3 ilçe arasında 40 kilometrelik beton yol uygulaması
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde mahalleler arası ulaşımın yanı sıra, bu 3 ilçe arasında alternatif olarak bağlantıyı sağlayan güzergahta, yürüttüğü beton yol çalışmasını tamamladı. İlçeler ve mahalleler arası bağlantıyı güçlendiren beton yol çalışması, bölge sakinlerinden de tam not aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçelerinde mahalleler arası ulaşımın yanı sıra, bu 3 ilçe arasında alternatif olarak bağlantıyı sağlayan güzergâhta yürüttüğü beton yol imalatını tamamladı.
Üretim maliyetinin düşüklüğü, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle, asfalta alternatif olarak beton yol çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Biz de 2019 yılında şehrimizde beton yol imalatına başladık. Alaşehir, Yunusemre, Saruhanlı, Gölmarmara, Ahmetli, Akhisar ve Turgutlu ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz beton yol imalatında bugüne kadar yaklaşık 89 kilometre çalışması gerçekleştirdik” dedi.
Uygulamanın ilk etapta vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergahlarda yapıldığını ifade eden Başkan Ergün, “Bu kapsamda Ahmetli, Turgutlu ve Saruhanlı ilçeleri arasında bağlantıyı sağlayan 40 kilometrelik güzergâhta beton yol çalışması gerçekleştirdik. Mevcut güzergâhta gerçekleştirdiğimiz çalışmayla, hem ilçeler arası bağlantıyı güçlendirdik, hem de tarım arazilerinin yoğun olarak bulunduğu bu güzergâhta mahalleler arası ulaşımı konfora kavuşturduk. Çalışmanın bölge sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Güle güle kullansınlar” dedi.

Asfaltta hız kesmiyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesi DuğlaÇatalçam ve Türkali Mahalleri arasında bağlantıyı sağlayan 13 kilometrelik güzergahta da sathi kaplama çalışmasına devam ediyor. İzmir ve Balıkesir’e sınır olan, yüksek rakımlı bölgede, yol yapım ekiplerinin büyük özveri gösterdiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, mevcut güzergahta yol çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını belirtti.
Mevcut güzergahta 13 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirileceğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Soma ilçemizin hem Balıkesir, hem İzmir sınırındayız. Buradan, Bergama’ya ve Balıkesir’in yakın beldelerine bağlanılıyor. Daha önce bu güzergâhta Kiraz, Kaplan ve Yayladalı Mahallelerinin yanı sıra Menteşe Kaplıcalarının da içerisinde bulunduğu güzergâhta, 11 kilometrelik sathi çalışmasını tamamlamıştık. Bu bölümde yakın mahallelerimiz olan DuğlaTürkali ve Çatalcam mahallerinin bağlantısını sağlayan 13 kilometrelik gurup yolunda çalışmalarımız tamamladıktan sonra, bu bölgede yaklaşık 25 kilometre bir grup yolumuzun sathi kaplamasını tamamlamış olacağız” dedi.
Bölgenin oldukça fazla yüksek rakımda olduğunu ancak mevsim şartlarının asfalt çalışmasını elverişli olduğuna dikkat çeken Kuruçay, “Vatandaşlarımızın burada, ulaşımda yaşadıkları mağduriyeti giderme fırsatımız oldu. 13 kilometrelik kısmın, 5 kilometresini tamamladık. Temel çalışmamız da, tamamlandı. Kalan kısmı da, en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Kazasız belasız sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyoruz” dedi.
Yürütülen çalışmalar nedeniyle memnuniyetini paylaşan Türkali Mahalle Muhtarı Bayram Dübek, Duğla Mahalle Muhtarı Mehmet İkiz, Çatalçam Mahalle Muhtarı Günay Fener de, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu aracılığıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Kırk senelik sorun çözüldü
Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de yol yapım çalışmaları tamamlanan Kula ilçesine bağlı Yeniköy ve Çarıkballı mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahalle muhtarları, ihtiyaç duydukları yol yapım çalışmalarının tamamlanmış olması nedeniyle başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Yol yapım çalışmaları nedeniyle memnuniyetlerini paylaşan mahalle muhtarları, hem yolları hakkında bilgiler verdiler hem de emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Yeniköy Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın, “Kırk senedir yapılmayan yollarımız yapıldı. Tozun çamurun içinde gidip geliyorduk. Bu yol Yeniköy ve Çarıkballı mahalleleri arasında atıldı. Toplamda 3 kilometrelik yol yapıldı. Toz çamur çok berbattı. Bizim burada sürekli işçiler çalışıyor. İşçiler gelip gidemiyordu. Arabalarımız çıkamıyor, sürekli traktörlerle çekiyorduk. Şimdi şükür çok memnunuz. Kırk sene sonra bu hizmete kavuştuk Allah'a şükür. Cengiz başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” derken, Çarıkballı Mahalle Muhtarı Muammer Akkuş, “Büyükşehir Allah razı olsun bizim orada 2 kilometrelik sathi kaplama çalışması yaptı. Önceden çok sıkıntı çekiyorduk. Artık çok iyi oldu yolumuz çok memnunuz. Cengiz Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergun Aksoy, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına muhtarlara duvar saati, mahalleli vatandaşlara da şapka hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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