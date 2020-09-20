Vali Karadeniz’den eğitim yılı öncesi ‘Kurallara uyalım’ çağrısı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz 21 Eylül’de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılında anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağını diğer öğrencilerin ise uzaktan eğitime devam edeceğini belirterek, “Belirlenmiş kurallara uyulmasında idareci, öğretmen ve velilerimizin azami gayreti göstereceklerine inancım tamdır.” dedi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz İlköğretim Haftasının başlaması nedeniyle bir açıklama yaptı. Vali Karadeniz açıklamasında, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ ün ‘Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur’ ifadesinin kılavuzluğunda, cennet ülkemizin istikbalini emanet edeceğimiz çocuklarımız için yeni bir eğitimöğretim yılını daha milletçe karşılamaktayız. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid19 salgınına karşı bir mücadele verilmekte bu amaçla eğitimöğretim hayatında da çeşitli tedbirler uygulanmaktadır. Bu kapsamda okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz okullarda yüz yüze diğer öğrencilerimiz ise uzaktan eğitimle eğitimöğretime devam edecek. Okullarımızda yüz yüze eğitimöğretime başlayacak olan öğrencilerimizin sağlığını korumak amacıyla gerekli tüm önlemler alınmıştır. Belirlenmiş kurallara uyulmasında idareci, öğretmen ve velilerimizin azami gayreti göstereceklerine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 20202021 eğitimöğretim yılının ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, yarınlarımız olan sevgili öğrencilerimize ve eğitim camiamıza sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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