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Turgutluspor - Kırşehir Belediyespor: 1-0

DHA

Turgutluspor - Kırşehir Belediyespor: 1-0


Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (DHA)STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Adnan Akbulut (xx), Ahmet Bingöl (xx)
TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) Süleyman (xx), Sinan (xxx), Mete (x), Talha (xx), Mert (xx), Samet (x) (Dk. 77 Mutlu x), Mithat (xxxx), Rıdvan (xx), Koray (xx), Haşim (x) (Dk. 87 Muhammet)
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Sabri (x) Erbay (xx), Melih (x), Onur (x), Volkan (xx), Bilal (xx), Gökay (x), Furkan (x) (Dk. 89 Fatih), Batuhan (x), Ahmet (x) (Dk. 90+2 Hakan), Üstün (x)
GOL: Dk. 90+7 Mithat (Turgutluspor)
SARI KARTLAR: Samet, Mithat (Turgutluspor) - Furkan, Bilal, Melih, Onur (Kırşehir Belediyespor)Misli.com 2´nci Lig Kırmızı Grup'un yeni ekiplerinden Turgutluspor, sezonun ilk maçında evinde Kırşehir Belediyespor'u son dakikada attığı golle yenerek lige galibiyetle başladı: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 90+7'nci dakikasında Mithat kırmızı siyahlılara galibiyeti getirdi. 9'uncu dakikada Turgutluspor'un sol kanattan gelişen atağında Mithat'ın ortasında Koray müsait durumda topa dokunamadı.
11'inci dakikada Kırşehir Belediyespor'un atağında kaleci Fatih ile karşı karşıya kalan Üstün'ün vuruşunu kaleci Fatih topu uzaklaştırdı.
50'inci Kırşehir Belediyespor'un ani gelişen atağında sağ tarafta kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan'ın sert şutunu kaleci Fatih güçlükle çıkardı.
90+7'nci dakikada Turgutluspor kazandığı korner atışını gole çevirmeyi bildi. Mithat kornerde arka direğe seken topa güzel bir kafa vuruşu yaparak takımına galibiyeti getirdi: 1-0.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-09-20 18:28:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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