Şifa deposu üzüm suyuna talep arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şifa deposu üzüm suyuna talep arttı

DHA

Şifa deposu üzüm suyuna talep arttı


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da üzüme alternatif ürün olarak üretilen üzüm suyuna talep arttı. Mineral ve vitamin deposu olma özelliği ile sağlık açısından pek çok fayda içeren üzüm suyunun 250 mililitrelik şişesi 4 liradan, 1 litreliği ise 12 liradan satılıyor.
Hem geleneksel hem de alternatif gıdalar üzerinde çalışmalarını sürdüren Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla üzüme katma değer sağlayacak alternatif ürünler elde ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, 'Ayrandan sonra milli içeceğimiz üzüm suyu olsun' açıklamasıyla üzüm suyu, son 2 yıldır Atatürk Orman Çiftliği ile imzalanan protokol kapsamında ülke genelinde rağbet görmeye başladı. Manisa'da üretilen 25 bin üzüm suyu şişesi, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nce etiketlenip, paketlendikten sonra ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Mineral ve vitamin deposu olma özelliği ile sağlık açısından pek çok fayda içeren üzüm suyunun 250 mililitrelik şişesi 4 liradan, 1 litreliği ise 12 liradan satılıyor.
Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, taleplere yetişemediklerini, ülke genelinde seri üretime geçilmesi noktasında taliplerini beklediklerini söyledi. Ünal, şöyle devam etti:
"Faaliyet alanlarımızdan biri, üzümün katma değerini artırmak. Hem geleneksel hem de alternatif gıdalar üreterek üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesi için katma değerli ürünler üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk başta koruk suyu ile başladık. Tatlı koruk suyu, üzüm suyu, pekmez, pestil gibi hem geleneksel hem de alternatif gıdalar üzerinde yoğun olarak çalışıyoruz. Üzüm suyu üretimimiz özellikle geçmiş dönemdeki bakanımızın da ziyaretiyle beraber 'ayrandan sonra ikinci milli içeceğimiz olabilir' açıklamasıyla birlikte taleplerimiz arttı. Ülke genelinden yoğun taleplerimiz var ama pilot olduğu için geniş bir alanda üretim yapamıyoruz. Ancak son 2 yıldır Atatürk Orman Çiftliği ile bir protokolümüz var. Bu kapsamda her yıl 25 bin şişe üzüm suyunun Ankara'da basımı ve ambalajlanması yapılarak, ülkenin her tarafına gönderimi sağlanmaktadır. Üzüm ürünlerinin işlenmesi konusunda tüm üretim proseslerini ve nasıl yapılacağını belirlemiş durumdayız. Taliplerimizi bekliyoruz ve ülke genelinde bu faydalı, tamamıyla yaş sıkım olan, içerisinde su ilavesi olmayan sağlıklı ürünlerimizin tüketici ile buluşması en büyük arzumuz. Küçük şişelerimiz 250 mililitre olarak 4 liraya, 1 litrelik olanlarının ise 12 liradan satışı yapılıyor. Seri üretime geçtiği zaman maliyetleri mutlaka daha da düşecektir."
Ünal, artan talep nedeniyle yıllık 10 bin şişe olan üzüm suyu üretimini 25 bin şişeye çıkardıklarını da kaydetti.
'SAĞLIK İÇİN FAYDALI'
Düzenli üzüm suyu tüketiminin faydalarına da değinen Ünal, "Vücudu toksinlerden temizler ve bağışıklığı güçlendirir. Karaciğeri zararlı hücrelere karşı korur. Mide duvarında meydana gelen kramplara bağlı olarak meydana gelen kusma probleminin önüne geçer. Kötü kolesterolü dengeler. Bununla birlikte damar tıkanıklıklarını da önleyerek kalp hastalıklarının önüne geçer. Sindirim sisteminin işlevlerini daha kolay bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olur. Kandaki trigliserit seviyesini düşürerek yağlanma problemini önler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-09-21 08:19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisaspor - Diyarbekirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisaspor - Diyarbekirspor (FOTOĞRAFLAR)
Manisaspor - Diyarbekirspor: 0-1
YEREL HABERLER Manisaspor - Diyarbekirspor: 0-1
Turgutluspor - Kırşehir Belediyespor: 1-0
YEREL HABERLER Turgutluspor - Kırşehir Belediyespor: 1-0
Manisa'da AK Parti Gençlik Kollarının ilk kongresi Kula'da yapıldı AK Parti Kula Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Şadan güven tazeledi
YEREL HABERLER Manisa'da AK Parti Gençlik Kollarının ilk kongresi ...
Misli.com 3. Lig: Manisaspor: 0 Diyarbekirspor A.Ş.: 1
YEREL HABERLER Misli.com 3. Lig: Manisaspor: 0 Diyarbekirspor A.Ş.: ...
Turgutluspor - Kırşehir Belediyespor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Kırşehir Belediyespor (EK FOTOĞRAFLAR)
Vali Karadeniz’den eğitim yılı öncesi ‘Kurallara uyalım’ çağrısı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz’den eğitim yılı öncesi ‘Kurallara ...
Turgutluspor - Kırşehir Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Turgutluspor - Kırşehir Belediyespor (FOTOĞRAFLAR)
MABEM’den YKS’de yüzde 98,14 başarı
YEREL HABERLER MABEM’den YKS’de yüzde 98,14 başarı
Manisa’nın dört bir yanında yol çalışması
YEREL HABERLER Manisa’nın dört bir yanında yol çalışması
Süt sağarken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Süt sağarken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını ...
Önce kitap, sonra kick boks
YEREL HABERLER Önce kitap, sonra kick boks
Borç- alacak meselesi cinayetinde 3 tutuklama
YEREL HABERLER Borç- alacak meselesi cinayetinde 3 tutuklama
AK Parti Alaşehir'de Başkan Demirel güven tazeledi
YEREL HABERLER AK Parti Alaşehir'de Başkan Demirel güven tazeledi
Turgutlu'da silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Turgutlu'da silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı
Cezaevinden izinli çıktı, evinin önünde öldürüldü
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı, evinin önünde öldürüldü
Sarıgöl AK Parti'de yeni başkan Nihat Demirci oldu
YEREL HABERLER Sarıgöl AK Parti'de yeni başkan Nihat Demirci oldu
Üç kişinin katili, cinayete kurban gitti 15 yılda 3 kişiyi öldürmüştü, bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Üç kişinin katili, cinayete kurban gitti 15 yılda 3 ...
Manisa ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Manisa ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı
Elektrik akımına kapılınca öldü
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılınca öldü
Alaşehir'de 'Beslenme Dostu Okullar' artıyor
YEREL HABERLER Alaşehir'de 'Beslenme Dostu Okullar' artıyor
Manisa'da Hint keneviri operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da Hint keneviri operasyonu: 2 gözaltı
Turgutluspor, Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacak
YEREL HABERLER Turgutluspor, Kırşehir Belediyespor'u ağırlayacak
Manisa FK perdeyi Çorum'da açacak
YEREL HABERLER Manisa FK perdeyi Çorum'da açacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X