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Başkan Çelik ‘Üzümler de bizden’ demişti, sözünü tuttu Şehzadeler Belediyesi ders başı yapan miniklere kuru üzüm ikramında bulundu

İHA

Başkan Çelik ‘Üzümler de bizden’ demişti, sözünü tuttu Şehzadeler Belediyesi ders başı yapan miniklere kuru üzüm ikramında bulundu

Korona virüs salgını sonrası ara verilen eğitim öğretim faaliyetleri bugün ilköğretim 1. sınıfların uyum dersleri ile yeniden başlarken; ders başı yapan minik öğrencilere Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in sözünü verdiği kuru üzümler belediye görevlilerince dağıtıldı. Bin 700 paket kuru üzüm öğrenciler ile buluşturulurken dağıtımların devam edeceği belirtildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını Türkiye’de de etkili olunca eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un okullarından uzak kalan öğrencilere eğitim öğretimin yeniden başladığı gün ilk teneffüsü 40 dakika yapacağı sözünü vermesi üzerine kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri de öğrencilere ilk okul gününde çeşitli ikramlarda bulunacaklarını dile getirmişlerdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise Şehzadeler’deki öğrencilere enerji ve sağlık deposu Manisa’nın meşhur kuru üzümü Sultani Üzüm’den ikram edileceğini açıklamıştı. Uzunca bir aradan sonra 20202021 eğitim öğretim yılı ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin uyum dersleri ile başladı. Okulun ilk gününde Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in sözünü verdiği kuru üzümler, belediye görevlilerince ders başı yapan öğrencilere dağıtıldı

“İkramlarımız şifa olsun, güç kuvvet versin”
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Öğrenci kardeşlerimiz pandemi nedeniyle epey bir süre uzak kaldıkları okullarına yeniden kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Ülkemizde okullarımız kademeli olarak eğitim öğretim faaliyetlerine yeniden başlıyor. Diliyor ve arzuluyoruz ki öğrenci kardeşlerimiz bir daha böylesi bir ayrılığı yaşamak zorunda kalmazlar. Ülkemiz ve dünyamız tez zamanda korona virüs belasından kurtulur, tüm öğrencilerimiz ders başı yapar, hayatımız yeniden normale döner. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk öğrenci kardeşlerimize yeniden okula kavuşacakları ilk gün ilk teneffüsü 40 dakika yapma sözü vermiş, biz de öğrenci kardeşlerimizin enerji ve şifa kaynağı kuru üzümleri de bizden demiştik. Okullarımızda yeniden çocuklarımızın cıvıltısını duymanın sevincini ve sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrenci kardeşlerimize ikramlarımız şifa olsun, güç kuvvet versin. 20202021 eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerim ve kıymetli öğretmenlerimize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
İlk gün ders başı yapan okullarda görevlilerce bin 700 paket kuru üzüm öğrencilere ikram edilirken dağıtımların devam edeceği belirtildi.

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