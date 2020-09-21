Manisa FK fire vermedi



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 yıldır şampiyonluk hedefini Play-Off'ta kaçıran Manisa Futbol Kulübü, yeni sezona Çorum FK deplasmanındaki 3-1'lik net galibiyetle başlayıp zirve yarışındaki iddiasını gösterdi. Takımıyla ilk resmi maçına çıkan teknik direktör Serkan Özbalta, alınan galibiyeti değerlendirdi. Zor bir 90 dakika oynadıklarını belirten Özbalta, "Sezonun ilk müsabakaları her zaman zor olur. Sezon öncesi çok az bir hazırlanma süreci oldu. Kulübümüz hedefleri olan bir kulüp. Oyuncu grubuma teşekkür ediyorum. Çok özverili davrandılar. Onların özverisi ve gayretleri bize galibiyeti getirdi. Bu galibiyet kulübümüze, şehrimize hayırlı olsun. Çorum FK üst sıraları hedefleyen ve bu doğrultuda kurulan bir takımdı. Güzel bir müsabaka oldu. Bu kadar kısa sürede işi sıkı tutan oyuncularıma çok teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-09-21 13:13:14



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